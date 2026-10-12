Esenler'de çimenlik alanda hareketsiz yatan erkek ölü bulundu, ceset morga götürüldü - Son Dakika
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Esenler'de çimenlik alanda hareketsiz yatan erkek ölü bulundu, ceset morga götürüldü

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Esenler\'de çimenlik alanda hareketsiz yatan erkek ölü bulundu, ceset morga götürüldü
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Esenler Yavuz Selim Mahallesi'ndeki metro istasyonunun yakınındaki çimenlik alanda hareketsiz yatan bir kişi, sağlık ekiplerince ölü olarak tespit edildi. Darp veya kesici alet izi bulunmayan erkek cesedi, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Esenler'de, metro istasyonuna yakın çimenlik alanda bulunan erkek cesedi Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Vatandaşlar, Yavuz Selim Mahallesi'nde bulunan Esenler Metro İstasyonu'nun yakınındaki çimenlik alanda bir kişinin hareketsiz yattığını fark etti.

İhbarın ardından bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, bu kişinin hayatını kaybettiğini tespit etti.

Vücudunda herhangi bir darp veya kesici alet izine rastlanmayan cenazenin İran doğumlu M.H.'ye (27) ait olduğu belirlendi.

Cenaze, Adli Tıp Kurumunun morguna götürüldü.

Kaynak: AA
Adli Tıp Kurumu3. SayfaGüvenlikEsenlerOlaylarGüncelSon Dakika

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