Esenler'de Enderun Usulü Teravih Namazı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Esenler'de Enderun Usulü Teravih Namazı

Esenler\'de Enderun Usulü Teravih Namazı
06.03.2026 14:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Esenler Belediyesi, ramazanda 4 camide enderun usulü teravih geleneğini yaşatıyor.

Esenler Belediyesi, enderun usulü teravih geleneğini ramazan ayı boyunca ilçede bulunan 4 ayrı camide yaşatıyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Osmanlı'nın sarayındaki Enderun Mektebi'nde yetişen hocaların kıldırdığı teravih namazı bu ramazanda Esenler'de ihya ediliyor.

İlçedeki Uhud Camisi, Dörtyol Merkez Camisi, Muhammediye Camisi ve Davutpaşa Camisi'nde kılınan teravih namazına vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor.

Her dört rekatı Türk musikisinin farklı makamlarında kılınan ve ilahilerle zenginleştirilen teravihle köklü bir gelenek ilçede yeniden hayat buluyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, enderun usulü teravihin sadece bir namaz değil, aynı zamanda medeniyetin ruhunu yansıtan kıymetli bir miras olduğunu belirtti.

Göksu, "Enderun teravihi, ecdadımızdan bize emanet kalan zarif bir ibadet geleneğidir. Musikinin maneviyatla buluştuğu bu özel iklim, gönüllerimizi aynı duada birleştiriyor. Bizler, geçmişimizden aldığımız ilhamla kültür ve medeniyet değerlerimizi yaşatmaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Osmanlı, Esenler, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Esenler'de Enderun Usulü Teravih Namazı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Telefonunu gören polis sapığı kıskıvrak böyle yakaladı Telefonunu gören polis sapığı kıskıvrak böyle yakaladı
Savaşa katılmaları artık an meselesi: Ellerimiz tetikte bekliyoruz Savaşa katılmaları artık an meselesi: Ellerimiz tetikte bekliyoruz
Oval Ofis’te olay görüntü İzleyen herkes aynı yorumu yapıyor Oval Ofis'te olay görüntü! İzleyen herkes aynı yorumu yapıyor
İran bu füzeyi ilk kez kullandı 1.500 kilogram patlayıcı taşıyor İran bu füzeyi ilk kez kullandı! 1.500 kilogram patlayıcı taşıyor
Adana uçağında büyük panik Yolcular kabusu yaşadı Adana uçağında büyük panik! Yolcular kabusu yaşadı
Karadeniz’de 4 büyüklüğünde deprem Karadeniz'de 4 büyüklüğünde deprem

15:06
Beşiktaş Başkanı Adalı’dan derbiye özel prim
Beşiktaş Başkanı Adalı'dan derbiye özel prim
15:04
Sudan da savaşta tarafını seçti
Sudan da savaşta tarafını seçti
14:43
Savaşta korkulan oluyor: Azerbaycan, İran sınırına yığınak yapmaya başladı
Savaşta korkulan oluyor: Azerbaycan, İran sınırına yığınak yapmaya başladı
14:23
Savaşın seyrini değiştirecek iddia ABD basını bugün manşetten verdi
Savaşın seyrini değiştirecek iddia! ABD basını bugün manşetten verdi
14:22
Savaşta kara harekatı cephesi açılıyor: 47 yıldır bugünü bekliyoruz
Savaşta kara harekatı cephesi açılıyor: 47 yıldır bugünü bekliyoruz
13:45
Savaşta yeni aşamaya geçildi Sürpriz silah devreye giriyor
Savaşta yeni aşamaya geçildi! Sürpriz silah devreye giriyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.03.2026 15:38:40. #.0.4#
SON DAKİKA: Esenler'de Enderun Usulü Teravih Namazı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.