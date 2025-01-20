Esenler\'de Motosiklet Kazasında Bir Kişi Hayatını Kaybetti

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ESENLER'de otomobil çarptığı motosiketli sürücüsü Soner Savran (35) hayatını kaybetti.

Kaza, saat 09.45 sıralarında 15 Temmuz Mahallesi Metris - Esenler Bağlantı Yolu Atışalanı sapağında meydana geldi. Seyir halindeki 44 KD 836 plakalı otomobil sürücüsü Ahmet Nurullah A. direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Soner Savran idaresindeki 34 BK 1250 plakalı motosiklete çarptı. Motosikletle birlikte savrulan sürücü bariyerlere çarptıktan sonra sürüklendi. Kazayı görenler polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin Soner Savran'ın hayatını kaybettiğini belirlendi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Savran'ın cenazesi incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Kazanın yaşandığı yere gelen Soner Savran'ın yakınları sinir krizi geçirdi. Olayla ilgili otomobil sürücüsünün ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.