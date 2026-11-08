Esenler'de tehdit görüntüleri sonrası sürücüye 180 bin lira ceza kesildi - Son Dakika
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Esenler'de tehdit görüntüleri sonrası sürücüye 180 bin lira ceza kesildi

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Esenler'de trafikte tartıştığı sürücünün önünü keserek tehdit ve hakaretlerde bulunan sürücü, sosyal medyadaki görüntüler üzerine gözaltına alındı. Sürücüye 180 bin lira para cezası kesilirken ehliyetine 2 ay el konuldu, otomobili 2 ay trafikten men edildi.

Esenler'de, trafikte tartıştığı sürücüyü tehdit edip hakaretlerde bulunan şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Asayiş Büro Amirliğine bağlı ekipler, sosyal medyada paylaşılan, bir kişinin trafikte tartıştığı sürücünün önünü araçla keserek tehdit ve hakaretlerde bulunduğu görüntülere ilişkin çalışma başlattı.

Şüphelinin kimliğini belirleyen ekipler, S.Ö'yü (53) Atışalanı Mahallesi Göral Sokak'taki evinde gözaltına aldı.

Hakkında adli işlem yapılan S.Ö'ye 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun "trafikte saldırı amacıyla başka bir aracı ısrarla takip etmek veya bu amaçla araçtan inmek" maddesi uyarınca 180 bin lira para cezası kesildi.

Şüphelinin ehliyetine 2 ay süreyle el konuldu, otomobili de 2 ay trafikten men edildi.

S.Ö'nün emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Bakırköy Adliyesi'ne sevk edileceği öğrenildi.

Olay, otomobilde bulunan bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kaynak: AA
3. SayfaEsenlerGüncelSon Dakika

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