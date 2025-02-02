Esenler'de yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı yaya yaralandı.
Menderes Mahallesi 353. Sokak'ta seyreden 34 RV 0826 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya çarptı.
Çarpmanın etkisiyle yola savrulan kişi yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Esenler'de Yaya Otomobilin Çarpmasıyla Yaralandı - Son Dakika
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