Esenler Belediyesi \'Esenler\'in Yüzleri\' Projesi Kapanış Programı Yaptı

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Esenler Belediyesinin, ilçede lider vasıflı bireylerin yetiştirilmesi amacıyla hayata geçirdiği "Esenler'in Yüzleri" projesinin 2023-2024 yılı kapanış programı yapıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 2018 yılında hayata geçirilen projenin 2023-2024 dönemi kapanış programı Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi'nde gerçekleşti.

Programa, projede yer alan öğretmen, öğrenci ve veliler katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen proje yürütücülerinden Mustafa Kesici, dönem boyunca pek çok çalışmaya imza attıklarını kaydetti.

Etkinliklerde rehber öğretmenler eşliğinde bir araya geldiklerini belirten Kesici, "Bizim için verimli bir yıl oldu. Gençlerimize rehberlik etmenin yanı sıra onlarla atölye çalışmaları, kendilerini ifade etmelerini sağladığımız sunumlar ve bilgi yarışmaları düzenledik. Her anlamda donanımlı, söz söyleyebilen, milli ve manevi hassasiyetleri olan ve kendine güvenen bireyler yetiştirmeye gayret ettik." ifadelerini kullandı.