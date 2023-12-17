 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Esenyurt Balıkyolu Köprüsü'nde Beton Parçaları Düşüyor - Son Dakika
Üye Girişi

Esenyurt Balıkyolu Köprüsü'nde Beton Parçaları Düşüyor

Esenyurt Balıkyolu Köprüsü'nden beton parçaları düşmeye başladı. Köprünün kolon ve kirişlerindeki demirlerin ortaya çıkması tehlike oluşturuyor. Vatandaşlar önlem alınmasını istiyor.

Esenyurt Balıkyolu Köprüsü\'nde Beton Parçaları Düşüyor
17.12.2023 - 12:57,  Güncelleme: 12:59
Abone Ol
ESENYURT Balıkyolu Köprüsü'nün kolonundan beton parçaları düştü. Kolondaki ve kirişlerdeki demirlerin ortaya çıkması ise dikkat çekti.

Yeşilkent TEM Otoyolu girişinde bulunan Esenyurt Balıkyolu Köprüsü'nden beton parçaları dökülmeye başladı. Üstünden onlarca araç geçen köprüden yola düşen beton parçaları, yaya ve araçlar için tehlike yaratıyor. Köprünün kolon ve kirişlerinde, demirlerin ortaya çıktığı görüldü. Köprünün altından geçen yolu her gün kullandığını belirten bir kişi, "Geçerken kafamıza taşlar yağıyor. Büyük bir kaza çıkabilir. Birinin kafasına düşme ihtimali var, bu büyük bir sorun. Ben bu yolu her gün kullanıyorum. Her gün böyle taşlar dökülüyor. Yağmur nedeniyle de ıslanmış, nemli taşlar düşüyor. Bir de büyük büyük taşlar gördüğünüz gibi. Belediyeden bu duruma bir önlem almasını istiyoruz" dedi.

Bir başka vatandaş ise, "Her gün gelip geçiyorum buradan. Korkarak geçiyoruz. Tedbir alsınlar da düşmesin taşlar. Buradan geçmek de zor oluyor. Yaşlılar daha da zor geçiyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA
YORUMLAR

Esenyurt, Son Dakika

Son Dakika Güncel Esenyurt Balıkyolu Köprüsü'nde Beton Parçaları Düşüyor - Son Dakika


12:38
Çin'i esir alan gizemli salgında korkulan oldu! Çocukların ciğerlerinde lezyon oluşmaya başladı Çin'i esir alan gizemli salgında korkulan oldu! Çocukların ciğerlerinde lezyon oluşmaya başladı
12:00
Yeniden Refah Partisi, Erbakan'ın ittifak için Erdoğan'dan bazı belediyeler istediği iddiasını yalanladı Yeniden Refah Partisi, Erbakan'ın ittifak için Erdoğan'dan bazı belediyeler istediği iddiasını yalanladı
11:15
İsrail ordusu Cibaliye mülteci kampını vurdu! Saldırıda 36 Filistinli hayatını kaybetti İsrail ordusu Cibaliye mülteci kampını vurdu! Saldırıda 36 Filistinli hayatını kaybetti
11:03
Bakan Göktaş: 2 bin 392 engelli vatandaşın ataması yapılacak Bakan Göktaş: 2 bin 392 engelli vatandaşın ataması yapılacak
10:55
Serenay Sarıkaya'dan Mert Demir itirafı: Evet o bendim Serenay Sarıkaya'dan Mert Demir itirafı: Evet o bendim
10:51
AC/DC'nin ilk bateristi Colin Burgess hayatını kaybetti AC/DC'nin ilk bateristi Colin Burgess hayatını kaybetti
10:48
Vahşet evi! Arkadaşını öldürdü, 7 yerinden vurduğu sevgilisine günlerce tecavüz etti Vahşet evi! Arkadaşını öldürdü, 7 yerinden vurduğu sevgilisine günlerce tecavüz etti
10:47
Asgari ücrette ikinci toplantı yarın! Pazarlığın yüzde 38 zam üzerinden başlaması bekleniyor Asgari ücrette ikinci toplantı yarın! Pazarlığın yüzde 38 zam üzerinden başlaması bekleniyor

Son Dakika
12:38 Çin'i esir alan gizemli salgında korkulan oldu! Çocukların ciğerlerinde lezyon oluşmaya başladı
12:00 Yeniden Refah Partisi, Erbakan'ın ittifak için Erdoğan'dan bazı belediyeler istediği iddiasını yalanladı
11:15 İsrail ordusu Cibaliye mülteci kampını vurdu! Saldırıda 36 Filistinli hayatını kaybetti
11:03 Bakan Göktaş: 2 bin 392 engelli vatandaşın ataması yapılacak
10:55 Serenay Sarıkaya'dan Mert Demir itirafı: Evet o bendim
10:51 AC/DC'nin ilk bateristi Colin Burgess hayatını kaybetti
10:47 Asgari ücrette ikinci toplantı yarın! Pazarlığın yüzde 38 zam üzerinden başlaması bekleniyor
10:48 Vahşet evi! Arkadaşını öldürdü, 7 yerinden vurduğu sevgilisine günlerce tecavüz etti
10:19 ABD'yi ayağa kaldıran skandal! Kongre binasında eşcinsel ilişkiye girip video çekmişler
10:07 Libya açıklarında göçmen teknesi battı: 61 kişi hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.12.2023 13:08:25. #1.12#
SON DAKİKA: Esenyurt Balıkyolu Köprüsü'nde Beton Parçaları Düşüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement