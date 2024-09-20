Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, Çınar Güzel için bağış kampanyasına destek verdi - Son Dakika
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Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, Çınar Güzel için bağış kampanyasına destek verdi

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Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, kas hastalığı (DMD) ile mücadele eden 5 yaşındaki Çınar Güzel'i evinde ziyaret ederek, onun için başlatılan bağış kampanyasına destek çağrısında bulundu. Özer, vatandaşları hayırsever olmaya davet etti ve kampanyanın başarısı için sağlık bakanlığına da çağrıda bulundu.

20.09.2024 09:58  Güncelleme: 10:06
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(İSTANBUL)- Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, kas hastalığı(DMD) ile mücadele eden 5 yaşındaki Çınar Güzel için başlatılan bağış kampanyasına destek verdi. Çınar'ı evinde ziyaret eden Özer, çocuğun sağlığına yeniden kavuşması için hayırseverleri kampanyaya destek olmaya davet etti.

Kas hastalığı (DMD) ile mücadele eden 5 yaşındaki Çınar Güzel'e destek olan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, onu evinde ziyaret etti. Çınar'ın hastalığı ve tedavi süreciyle ilgili aileden bilgi alan Başkan Özer, kampanyaya destek olacağını açıkladı. Özer, küçük çocuğun yeniden sağlığına kavuşması için 1 yıl gibi kısa bir sürenin kaldığını belirterek, vatandaşlardan kampanyaya destek vermelerini istedi.

"Vatandaşlarımızdan Çınar'a yardım eli uzatmalarını istiyorum"

Sosyal medya hesabından kampanyaya destek çağrısında bulunan Özer, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Çınarımız nadir görülen bir hastalıkla mücadele ediyor. DMD yani bir çeşit kas hastalığı. Altı yaşından sonra kasların erimeye başladığı, çocuğun sağlığını kaybettiği bir döneme girilmiş oluyor. Sevgili Çınar'ın 1 yılı kaldı ve ilacı çok pahalı. Yaklaşık 3 buçuk milyon dolar civarında. Bununla ilgili bir yardım kampanyası başlatıldı. Şu ana kadar yüzde 5 civarında yardım toplandı. Biz de bu kampanyanın destekçisiyiz. Ben buradan Sağlık Bakanlığına çağrıda bulunuyorum, bu hastalarımıza sahip çıkması gerekiyor. Orta gelirli bir ailemizin bu ücreti karşılaması mümkün değil. Bakanlığın devreye girmesi ve Çınar'ı kurtarması gerekiyor. Bir çağrımda hayırsever insanlarımıza olacak. Burada çokça zenginimiz, hayırseverimiz var. Vatandaşlarımızın Çınar kardeşimize el uzatmalarını istiyorum. Ben sevgili Çınar'a sağlık diliyorum. Umarım bu kampanya başarıya ulaşır. Bu kampanyaya destek sağlayan ve sağlayacak olan herkese çok teşekkür ediyorum."

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, Çınar Güzel için bağış kampanyasına destek verdi
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, Çınar Güzel için bağış kampanyasına destek verdi - Son Dakika

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