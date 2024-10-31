Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer Tutuklandı, Kayyum Atandı

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(İSTANBUL) - Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanması ve yerine kayyum atanmasının ardından, belediye binası ve çevresinde olağanüstü güvenlik önlemleri alındı. Çevik kuvvet dahil çok sayıda polis ekibi belediye çevresini, çevredeki cadde ve sokakları ablukaya aldı.

31 Mart seçimlerinde yüzde 49 oyla Esenyurt Belediye Başkanı seçilen Ahmet Özer, dün sabah saatlerinde evinden gözaltına alınmış, akşam saatlerinde götürüldüğü İstanbul Adliyesi'nde yaklaşık 4 saat süren savcılık ve hakimlik ifadesinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. İfade alma işlemleri sırasında belediyeye kayyum atandığına ilişkin haberler tepkiyle karşılanmış, sabah saatlerinde ise Beyoğlu Kaymamlığı'ndan önce İstanbul Vali Yardımcılığı'na sonra da Esenyurt Belediyesi'ne kayyum olarak Can Aksoy'un atandığı açıklanmıştı.

Belediye ve çevresi polis ablukasında

Kayyum iddialarının ortaya atıldığı saatlerden itibaren belediye ve çevresindeki polis hareketliliği gece boyunca artarken, kayyum atamasının resmen açıklandığı sabah saatlerinde belediye önüne özel harekat ve çevik kuvvet ekipleri sevk edildi. Aynı saatlerde belediye önüne demir bariyerler kurulurken, İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş da önlemleri yerinde denetledi.

Belediye çalışanları ve vatandaşlar, kontrollü bir şekilde içeri alınıyor. Belediye çalışanlarının bazı katlara geçişine izin verilmiyor.