Esenyurt Belediyesi 30 Bin Öğrenciye Kırtasiye Seti Dağıttı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Esenyurt Belediyesi 30 Bin Öğrenciye Kırtasiye Seti Dağıttı

Esenyurt Belediyesi, eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak amacıyla 30 bin 250 öğrenciye kırtasiye seti dağıtımı gerçekleştirdi. Belediye Başkanı Ahmet Özer, bu desteklerin eğitim kalitesini artıracağını belirtti.

24.10.2024 15:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(İSTANBUL) - Eğitimde fırsat eşitliğini sağlamaya yönelik çalışmalar yürüten Esenyurt Belediyesi, maddi durumu yetersiz olan 30 bin 250 öğrenciye kırtasiye seti dağıttı. Dağıtım çalışmalarına katılan Başkan Ahmet Özer, "Çocuklar bizim geleceğimiz. Onların geleceğe iyi bir biçimde hazırlanabilmesi için üzerimize düşen görevleri yerine getiriyoruz" dedi.

İlçe genelindeki okullarda bakım ve onarım çalışmalarını tamamlayan Esenyurt Belediyesi, öğrencilere kırtasiye malzemesi desteğinde bulunuyor. İçerisinde okul çantası, kareli ve çizgili defterler, resim defteri, kuru ve pastel boyalar, kalem çeşitleri, silgi, kalemtıraş, yapıştırıcılar, cetvel ve bu malzemeleri koyabilecekleri dosyaların bulunduğu eğitim destek paketleri öğrencilere ulaştırılıyor.

Bugüne kadar 30 bin 250 öğrencinin faydalandığı kırtasiye seti dağıtımı bugün Esenyurt Ekrem İnci Ortaokulu'nda devam etti. Okulu ziyaret ederek dağıtımlara katılan Başkan Özer, sınıf sınıf gezerek öğrencilere kırtasiye seti hediye etti. Ziyareti sırasında 5. sınıf öğrencilerinin Türkçe dersine katılan Özer, öğrencilerle sohbet ederek, öğrencilik yıllarına ait anılarını anlattı. Özer, ayrıca öğretmen ve öğrencileri ilçede başlattıkları temizlik hareketiyle ilgili bilgilendirerek destek vermelerini istedi. Başkan Özer, ziyaretinde şöyle konuştu:

"Biz bu çocukları iyi eğitebilirsek ülkemiz de iyi olacak"

"Bu okulumuzun ve ilçemizdeki onlarca okulun boyasını, badanasını ve tadilatını biz yaptık. Bu Milli Eğitimin işi demeyerek çocuklarımızın geleceği için çalıştık. Ama ilçemizde şöyle bir sorun var, 40-50 derslikli bir okulda 5 bin 500 civarında öğrenci okuyor. Bu da sınıflaşma açısından sıkıntılarımız olduğunu gösteriyor. Çocuklar bizim geleceğimiz. Onları geleceğe iyi bir biçimde hazırlayabilmemiz için her şeyden önce fiziki koşulların iyi olması lazım. Biz belediye olarak eğitimle ilgili üzerimize düşen görevleri yerine getiriyoruz. Çünkü biliyoruz ki kalkınabilmenin en önemli unsuru insandır. İnsanı değiştirip dönüştürebilmenin de en etkili yolu eğitimdir. Biz bu çocukları iyi eğitebilirsek ülkemiz de iyi olacak. O nedenle eğitime her kurumun çok büyük önem ve destek vermesi gerekiyor."

Bugüne kadar 30 binin üzerinde öğrenciye eğitim desteği sunduklarını söyleyen Özer, şöyle tamamladı:

"Emeklerimizin boşa gitmediğini görmek bizi son derece mutlu ediyor"

"Kütüphanelerimizde ders çalışan öğrencilerimize de çorba ve poğaça desteği veriyoruz. Kitaplar konusunda yardımcı oluyoruz. Lise ve üniversiteye sınavlarına hazırlanan öğrencilerimize ücretsiz kurslar veriyoruz. Örneğin bu sene bizim kurslarımızda eğitim alan 685 tane öğrencimiz tıp, hukuk, mühendislik gibi dallar başta olmak üzere prestijli üniversiteleri kazandılar. Emeklerimizin boşa gitmediğini görmek bizi son derece mutlu ediyor."

Kaynak: ANKA

Esenyurt Belediyesi, Yerel Yönetim, Ahmet Özer, Esenyurt, Güncel, Eğitim, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Esenyurt Belediyesi 30 Bin Öğrenciye Kırtasiye Seti Dağıttı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:47 Devlet Bahçeli, Alaattin Çakıcı ile görüştü Devlet Bahçeli, Alaattin Çakıcı ile görüştü
15:31 Bahçeli’nin çıkışı sonrası DEM Parti’den yeni açıklama: İmralı hazır, Öcalan hazır Bahçeli'nin çıkışı sonrası DEM Parti'den yeni açıklama: İmralı hazır, Öcalan hazır
14:43 DEM Parti Milletvekili Kamaç’a sorduk: Öcalan PKK’ya silah bıraktırabilir mi DEM Parti Milletvekili Kamaç'a sorduk: Öcalan PKK'ya silah bıraktırabilir mi?
14:36 TUSAŞ’a saldıran teröristlerin kimlikleri ve örgütleri belli oldu TUSAŞ'a saldıran teröristlerin kimlikleri ve örgütleri belli oldu
14:21 TUSAŞ’ta şehit olan mühendis Zahide Güçlü Ekici’nin hikayesi TUSAŞ'ta şehit olan mühendis Zahide Güçlü Ekici'nin hikayesi
07:20 Kerem Aktürkoğlu’nun golü Benfica’ya yetmedi Kerem Aktürkoğlu'nun golü Benfica'ya yetmedi
01:33 Köleli, kırbaçlı müstehcen partiye baskında skandal görüntüler Köleli, kırbaçlı müstehcen partiye baskında skandal görüntüler
01:11 Şehitlerimizin kimlikleri belli oldu TUSAŞ’ta şehit olan taksicinin babasının sözleri kahretti Şehitlerimizin kimlikleri belli oldu! TUSAŞ'ta şehit olan taksicinin babasının sözleri kahretti
00:01 Irak ve Suriye’nin kuzeyine hava harekatı Terör hedefleri yerle bir edildi Irak ve Suriye'nin kuzeyine hava harekatı! Terör hedefleri yerle bir edildi
23:35 Mauro Icardi, adım adım rekora koşuyor Mauro Icardi, adım adım rekora koşuyor
23:03 En mutlu günüydü Saldırıda şehit düşen kadın mühendisle ilgili kahreden detay En mutlu günüydü! Saldırıda şehit düşen kadın mühendisle ilgili kahreden detay
23:00 Cevdet Yılmaz’dan ’Güvenlik zafiyeti’ iddialarıyla ilgili dikkat çeken açıklama Cevdet Yılmaz'dan 'Güvenlik zafiyeti' iddialarıyla ilgili dikkat çeken açıklama
22:57 Hain saldırının ardından Ankara ve İzmir’de Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri iptal edildi Hain saldırının ardından Ankara ve İzmir'de Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri iptal edildi
22:34 Barış Alper Yılmaz, Avrupa’da bir ilke imza attı Barış Alper Yılmaz, Avrupa'da bir ilke imza attı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.10.2024 17:35:05. #1.13#
SON DAKİKA: Esenyurt Belediyesi 30 Bin Öğrenciye Kırtasiye Seti Dağıttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.