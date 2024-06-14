Esenyurt Belediyesi, 5 Yıllık Stratejik Plan Çalıştayı Düzenledi

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(İSTANBUL)- Esenyurt Belediyesi, ilçede beş yıl içinde yapacağı yatırımları ve hayata geçireceği projeleri vatandaşlarla birlikte belirliyor. 5 Yıllık Stratejik Plan Çalıştayı'nda konuşan Özer, "Amacımız beş yılda burada bir fark yaratmak. Birlikte bir proje havuzu oluşturarak oradan insanlara dokunacak projeleri seçelim. Herkes bu şehirle ilgili düşüncesini söylesin. Bu şehir sizin şehriniz, bu plan da halkın planı ona sahip çıkın" dedi.

Esenyurt Belediyesi'nin 2025-2029 Dönemi Stratejik Plan Hazırlık Çalışmaları kapsamında düzenlediği 5 Yıllık Stratejik Plan Çalıştayı'nın ikincisi, kent konseyi, sivil toplum kuruluşları, ilçe dernekleri ve meclis üyelerinin katılımıyla yapıldı. Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde gerçekleşen programda Belediye Başkanı Ahmet Özer, 5 yılda yapılacak yatırımlarla ilgili kentin paydaşlarıyla fikir alışverişinde bulundu. Çalıştayda, afet yönetimi, sosyal yardım, sağlık hizmetleri, kadın, aile ve çocuk, kurumsal gelişim ve dijital dönüşüm, kültürel, sanatsal ve eğitici faaliyetler gibi belediyenin tüm faaliyetleriyle ilgili yuvarlak masa toplantıları yapıldı.

"Herkes bu şehirle ilgili düşüncesini söylesin"

Programda konuşan Başkan Özer, "Biz sizi ve düşüncelerinizi önemsiyoruz. Bu şehir sizin şehriniz, fikirlerinizi söyleyin, bu şehre sahip çıkın. Bakın, bu salonda oturan herkes belki 30 yıl sonra olmayacak ama sizin çocuklarınız yaşayacak. Sonra onların çocukları yaşayacak. Biz onlara acaba nasıl bir Esenyurt bırakacağız? Bu bizim sorumluluğumuz. Onun için bu bilinçle, bu heyecanla çalışmamız lazım. Bu halkın planı. O zaman halk işin içinde olsun. Herkes bu şehirle ilgili düşüncesini söylesin. O düşünceler de bu planda yer alsın ve biz hayata geçirelim. Katılımcı belediyecilik dediğimiz şey bu. O nedenle bu toplantılar dizisini yapmaya başladık" dedi.

"Hedefimiz 21'inci yüzyıla yakışan bir Esenyurt yaratmak"

Beş yılda ilçede her alanda fark yaratmak istediklerini söyleyen Özer, "Bu çalıştaylarla hedeflerimizi belirleyeceğiz. Sonra o hedeflere ulaştıran projeler ortaya çıkararak onları bir yıllık, üç yıllık ve beş yıllık periyotlar şeklinde uygulamaya koyacağız. Bizim belirlediğimiz hedefler de var. Bunu da halkımızla paylaşıyoruz. Hedefimiz: Barış ve kardeşlik şehri olan, altyapısı ve üstyapısı düzgün bir Esenyurt. Temiz, ulaşılabilir, yeşil, kültür, sanat ve sporun başkenti bir Esenyurt. Sosyal belediyeciliğin kalbi olan bir Esenyurt. Ayrıca kötü imajı değişmiş, 21'inci yüzyıla yakışan huzurlu bir Esenyurt. Bütün bunları bu süre içerisinde oluşturacağımız projelerle yapacağız. Birlikte bir proje havuzu oluşturalım. Oradan insanlara dokunacak projeleri seçelim. İmkanımız ve insan kaynağımız var. Sizler de bize destek olun birlikte başaralım. Bizim başarmaktan başka bir yolumuz yok" diye konuştu.