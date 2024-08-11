Esenyurt Belediyesi Minik Doktorlar Anaokulu Öğrencilerini Hayvan Bakımevinde Ağırladı

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(İSTANBUL)- Esenyurt Belediyesi, Minik Doktorlar Anaokulu öğrencilerini, sokak hayvanlarının yaşadığı bakımevinde ağırladı. Bu etkinlikte, minik öğrenciler hayvan barınağını ziyaret ederek kedi ve köpeklerle vakit geçirme fırsatı buldu.

Esenyurt Belediyesi, çocukların hayvan sevgisini ve doğa bilincini geliştirmesi için Minik Doktorlar Anaokulu öğrencilerini Geçici Modern Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde ağırladı. Etkinlik sırasında çocuklara, hayvanların bakımına ilişkin temel bilgiler verilerek, sokak hayvanlarının korunması ve sahiplenilmesi konularında farkındalık yaratıldı. Öğrenciler, hayvanları sevip beslerken, aynı zamanda onlara doğru bir şekilde nasıl yaklaşacaklarını da öğrendi.

Çocuklarını barınağa getiren ebeveynler, düşüncelerini şu sözlerle dile getirdi:

- Ahmet Balcı: "Buraya yakın bir lokasyonda çalışıyorum. Barınaktaki ilgili veteriner arkadaşlar şirketimize de gelip köpeklerimize bakım yapıyorlar. Bugünkü etkinlikte çocuklarımız en azından sokak hayvanlarının nasıl beslenmiş olduğunu gördü. Kediler ve köpeklerle bağ kurdular. Çok güzel oldu. Esenyurt Belediyesine böyle bir hizmet verdiği için teşekkür ederim."

-Pelşin Gür: "Öncelikle bu hizmeti sağladığı için belediyeye teşekkür etmek istiyorum. Oğlum için aslında geldim. Benim de evde kedim var. Bazen kedimi bırakabileceğim bir yer olmuyor buraya gelip sormak istedim. O niyetle geldim. Bir de oğlumun hayvanları görmesini tanımasını istedim. Hayvanları daha çok sevsin."