Esenyurt Belediyesi Vatandaşların Taleplerini Hızlıca Karşılıyor

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(İSTANBUL) - Esenyurt Belediyesi, vatandaşlardan gelen talep ve önerileri değerlendirerek sorunlarına çözüm üretiyor.

Sosyal belediyecilik alanında çalışmalarına devam eden Esenyurt Belediyesi, vatandaşların talep ve önerilerine hızlıca geri dönüş yapıyor. Vatandaşların belediyenin resmi sosyal medya hesaplarına ilettiği talep ve öneriler değerlendirilerek ilgili birimlere yönlendiriliyor. Birimlerde gerekli çalışmaları planlayan ekipler, vatandaşların adreslerine giderek taleplerini karşılıyor.

Sokağında ilaçlama, ot biçme ve temizleme çalışması talep eden ve talepleri ekipler tarafından hızlı bir şekilde yerine getirilen Tuna Güngör düşüncelerini, şu sözlerle paylaştı:

"7 yıl sonra ilk defa mahallemde böyle temizlik gördüm. Çöplerimin alınmasından çok memnunum. Bir şey rica ettiğimde bana her zaman geri dönüş oldu. Gerçekten bu durumdan çok mutluyum. Özellikle Başkanımıza çok teşekkür ederim, hep böyle devam eder inşallah. Sokağımın yıkanması ve ilaçlanması, otlarımın biçilmesiyle alakalı bir talebim olmuştu. Birkaç gün önce otlarımız biçildi, akşam ilaçlama yapıldı, bugün de süpürme ve yıkama yapıldı. Taleplerimin hepsi yerine getirildi, çok teşekkür ederim."

Yetkililer, vatandaşların talep ve önerilerini Esenyurt Belediyesi'nin resmi sosyal medya hesaplarından mesaj yoluyla ve 444 0 411 numaralı çağrı merkezinden arayarak iletebileceklerini bildirdi. ?