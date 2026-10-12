Esenyurt'ta çarpılan park halindeki araç börekçiye girdi, masadaki kişi kaçtı

Esenyurt'ta çarpılan park halindeki araç börekçiye girdi, masadaki kişi kaçtıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Esenyurt Koza Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda seyreden bir otomobil, park halindeki araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle börekçiye giren otomobil iş yerinde hasara yol açarken, masada oturan bir kişi son anda kaçtı ve kaza güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Esenyurt'ta bir otomobilin çarptığı park halindeki aracın börekçiye girmesi iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Koza Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda seyreden bir otomobil, park halindeki araca çarptı.
Park halindeki otomobil ise çarpmanın etkisiyle börekçiye girdi.
Araçta ve iş yerinde hasara yol açan kaza güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Masada oturan bir kişinin son anda börekçiye giren otomobilden kaçması da görüntüde yer aldı.
Kaynak: AA
Sizin düşünceleriniz neler ?