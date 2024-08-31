Esenyurt'ta Fransız Turist Otel Odasında Ölü Bulundu - Son Dakika
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Esenyurt'ta Fransız Turist Otel Odasında Ölü Bulundu

Esenyurt'ta bulunan bir otelde kalan Fransız turist David Moser, otel odasında ölü olarak bulundu. Moser'in hareketsiz olduğunu fark eden otel çalışanları sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Yapılan incelemelerin ardından Moser'in cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

31.08.2024 17:46
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Esenyurt'ta Fransız uyruklu turist, kaldığı otel odasında ölü bulundu.

Gökevler Mahallesi Adnan Kahveci Bulvarı'ndaki bir otelde kalan David Moser (49), havalimanına gitmek için dün sabah saatlerinde taksi çağırdı.

Gelen taksi şoförü turiste ulaşamayınca durumu otel çalışanlarına bildirdi.

Odasını kontrol eden otel çalışanları, Moser'in hareketsiz olduğunu görünce sağlık ve polis ekibi çağırdı.

Olay yerine gelen sağlık ekibi, Moser'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Moser'in cenazesi, yapılan incelemelerin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Esenyurt'ta Fransız Turist Otel Odasında Ölü Bulundu - Son Dakika
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