Esenyurt\'ta Kaçak Moloz Dökümüne Geçit Yok

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(İSTANBUL)- Esenyurt Belediyesi, çevre kirliliğini önlemek ve halk sağlığını korumak amacıyla kaçak moloz dökümüne müdahele ediyor. İlçede kayıt dışı alanlara moloz döken firmalara cezai işlem uygulayan ekipler, iş makinelerini de mühürleyerek atıkları temizletiyor.

Esenyurt Belediyesi, çevre kirliliği yaratıp insan sağlığı için tehlike oluşturan kayıt dışı moloz dökümüne karşı çalışma başlattı. Zabıta ekipleri, moloz dökülen alanlarda tespit çalışması yaparak iş araçlarını mühürlüyor. Moloz atıklarının bulunduğu araziler, izinsiz döküm yapan firmalara temizletilirken, kişilere de cezai işlem uygulanıyor. İlçenin her noktasında aralıksız olarak denetimlerini sürdüren ekipler, kaçak moloz dökümü yapılmasına izin vermiyor.

Araçlar mühürlendi, atıklar firmaya temizletildi

Kaçak moloz dökümüyle mücadele konusunda kararlılığını sürdüren zabıta ekipleri, vatandaşlardan gelen şikayetlere de anında dönüş yapıyor. Ekipler, İGDAŞ'ın kazı işlerini yapan bir firmanın Balıkyolu Mahallesi, 456. Sokak'ta bulunan boş araziyi kaçak depolama alanı olarak kullandığını tespit etti. Moloz dökümü yaparken yakalanan araçlar mühürlenerek, 50 bin Türk lirası cezai işlem uygulandı ve Zabıta Müdürlüğünün otoparkına çekildi. İlçede kaçak dökümün önüne geçilmesi ve molozların oluşturduğu kirliliğin giderilmesi için çalışan ekipler, boş arazideki moloz atıklarını ise firmaya temizletti.

"İlçenin her noktasında teyakkuz halindeyiz"

Atıkların insan sağlığı açısından büyük tehlike yarattığına dikkat çeken Zabıta Amiri Ergün Düz, "İlçemizdeki hafriyat ve kazı çalışmaları sırasında izinsiz moloz dökümüyle ilgili tespitlerimiz oldu. Araçları, kaçak döküm yaptığı için mühürledik, firmaya molozları temizlettik. Atıklarla mücadele konusunda ilçenin her noktasında teyakkuz halindeyiz" diyerek, moloz atıklarıyla ilgili izin işlemlerinde belediyenin İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü'ne başvuru yapılması gerektiğini belirtti.