Esenyurt'ta Mobil İstihdam Araçları Hizmete Girdi

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Esenyurt Belediyesi, vatandaşlara iş bulma süreçlerinde kolaylık sağlamak ve istihdamı artırmak amacıyla hayata geçirdiği mobil istihdam araçları hizmete başladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ilçedeki işsizlik sorununa çözüm bulmak amacıyla Esenyurt Belediyesi İstihdam Merkezi kuruldu.

Mobil istihdam araçlarıyla ilçenin 43 mahallesinde hizmet vermeye başlayan istihdam merkezinde, iş arayanlar artık belediyeye gitmelerine gerek kalmadan kendi mahallelerinde kariyer danışmanlığı, iş ilanları ve başvuru süreçleriyle ilgili bilgi alabiliyor.

Araç içerisindeki ekipler, vatandaşların başvurularını alarak işçi arayan firmalara yönlendiriyor, özgeçmiş hazırlama ve iş mülakat teknikleri konusunda da bilgilendirme yapıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Esenyurt Belediyesi İstihdam Merkezi Sorumlusu Barış Çınar, işsizliği azaltmak için istihdam olanaklarını vatandaşların ayağına getirdiklerini belirterek, vatandaşlara iş bulma süreçlerinde destek olmaya çalıştıklarını kaydetti.

Yeni dönemde hayata geçirilen mobil istihdam araçları ile vatandaşların istihdam fırsatlarına erişimini kolaylaştırdıklarını dile getiren Çınar, "Esenyurtlular, aracın hangi gün, hangi mahallelerde olacağı bilgisini belediyemizin sosyal medya hesaplarındaki duyurulardan takip edebilir." ifadelerini kullandı.