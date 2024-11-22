Esenyurt'ta Motosiklet Hırsızlığı

Esenyurt'ta, maskeli zanlı tarafından bir motosikletin çelik halatı kesilerek çalınması güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Alınan bilgiye göre, önceki gece İncirtepe Mahallesi 243. Sokak'a gelen maskeli 4 kişiden biri, park halindeki 34 KVS 308 plakalı motosikletin çelik halatını kesti.
Şüpheli, yokuş aşağı hareketle çalıştırdığı motosikletle, diğer 3 arkadaşı ise yaya olarak kaçtı.
İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri hırsızlık zanlılarını yakalamak için çalışma başlattı.
Motosikletin sahibi Doğukan Doğancı, AA muhabirine, motosikletin bina girişindeki doğalgaz borusuna çelik halatla bağlı olduğunu söyleyerek, "Gece saat 3.20 sularında yüzleri maskeli 4 kişi buraya geldi. Motosikleti çalan kişinin ellerinde eldiven vardı. Halatı kestikten sonra motosikleti geri geri çıkartarak aşağı vurdurarak kaçtı." dedi.
Motosikleti 3 ay önce satın aldığını belirten Doğancı, "Yılların birikimi ile almıştık, 10 dakika içinde kapımızın önünden çalıp götürdüler. Motorumun ve hırsızların bulunmasını, cezalarını çekmelerini istiyorum." ifadelerini kullandı.
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