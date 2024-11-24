ESENYURT'ta çelik halata bağlı motosiklet kimlikleri belirlenemeyen 4 kişi tarafından çalındı. Hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı.
Hırsızlık, Perşembe günü saat 03.15 sıralarında İncirtepe Mahallesi 243. sokakta meydana geldi. Yüzleri maskeli 4 şüpheli, sokakta park halinde bulunan, Doğukan Doğancı'ya ait 34 KVS 308 plakalı motosikleti gözlerine kestirdi. Şüpheliler motosikletin yanına gelerek bağlı olduğu halatı kesti. 4 kişi daha sonra motosikleti alarak olay yerinden uzaklaştı. Kısa devre yaptırılarak çalıştırılan motosikletin çalınma anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Motosiklet sahibi Doğancı, güvenlik kamerası kayıtlarıyla polise başvurup şikayetçi oldu.
Son Dakika › Güncel › Esenyurt'ta Motosiklet Hırsızlığı Güvenlik Kamerasında - Son Dakika
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