Esenyurt\'ta Motosiklet Hırsızlığı Güvenlik Kamerasında

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ESENYURT'ta çelik halata bağlı motosiklet kimlikleri belirlenemeyen 4 kişi tarafından çalındı. Hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Hırsızlık, Perşembe günü saat 03.15 sıralarında İncirtepe Mahallesi 243. sokakta meydana geldi. Yüzleri maskeli 4 şüpheli, sokakta park halinde bulunan, Doğukan Doğancı'ya ait 34 KVS 308 plakalı motosikleti gözlerine kestirdi. Şüpheliler motosikletin yanına gelerek bağlı olduğu halatı kesti. 4 kişi daha sonra motosikleti alarak olay yerinden uzaklaştı. Kısa devre yaptırılarak çalıştırılan motosikletin çalınma anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Motosiklet sahibi Doğancı, güvenlik kamerası kayıtlarıyla polise başvurup şikayetçi oldu.