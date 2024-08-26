Esenyurt'ta iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.
İncirtepe Mahallesi Okurlar Caddesi'ndeki bir sitede iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan silahlı çatışmada 4 kişi yaralandı.
Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan yaralılardan Yusuf Sancar hayatını kaybederken, diğer 3 yaralı tedavi altına alındı.
Polis şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Son Dakika › Güncel › Esenyurt'ta silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralı - Son Dakika
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