Esenyurt'ta silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralı

Güncel

Esenyurt'ta iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.

İncirtepe Mahallesi Okurlar Caddesi'ndeki bir sitede iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan silahlı çatışmada 4 kişi yaralandı.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan yaralılardan Yusuf Sancar hayatını kaybederken, diğer 3 yaralı tedavi altına alındı.

Polis şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.