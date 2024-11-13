Esenyurt'ta Tütün Ürünleri Denetimi: 5 Dükkan Mühürlendi

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Esenyurt'ta okul çevrelerinde tütün ürünü satışı yapılan dükkanlara yönelik denetimde 5 iş yeri mühürlenirken, 523 karton bandrolsüz sigara ele geçirildi.

Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği, Valiliğin "Açık sigara satışlarının önlenmesi"ne ilişkin talimat yazısı üzerine, okul çevrelerindeki denetimlerini sıklaştırdı.

Devriye Ekipler Amirliği, Mobil Park Timleri Çocuk Büro Amirliği ve Asayiş Büro Amirliği ekipleri, 4 Ekim ile 13 Kasım tarihleri arasında denetim gerçekleştirdi.

Tütün ürünü satışı yapılan 60 dükkan ile 45 tekel bayi denetlenirken, 25 iş yeri ve kişiye "5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefetten" işlem yapıldı.

Denetimlerde 5 iş yeri evrak eksikliği nedeniyle mühürlendi; 523 karton bandrolsüz sigara, 282 adet elektronik sigara ve 25 kilo açık tütün ele geçirildi.