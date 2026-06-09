Esenyurt'ta Yangın Paniği - Son Dakika
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Esenyurt'ta Yangın Paniği

09.06.2026 15:43
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Esenyurt'ta bir binanın çatısında başlayan yangın, 3 binayı etkileyerek itfaiye tarafından söndürüldü.

Esenyurt'ta bir binanın çatısında başlayıp bitişik nizamdaki 3 binanın çatısına da sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Pınar Mahallesi 1250. Sokak'ta bulunan bir binanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen alevler bitişik nizamdaki 3 binanın çatısına da sıçradı.

Binalarda bulunanlar kendi imkanlarıyla dışarıya çıkarken, haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Binaların çevresinde güvenlik önlemi alan polis ekipleri, iki sokağı yaya ve araç trafiğine kapattı.

Yangın itfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

Binaların çatısında hasara yol açan yangın, bazı vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Acil Durum, 3. Sayfa, Güvenlik, Esenyurt, İtfaiye, Güncel, Yaşam, Son Dakika

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