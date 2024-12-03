Esenyurt'taki Baskında Polise Ateş Açıldı, Alıkonan Çocuk Kurtarıldı - Son Dakika
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Esenyurt'taki Baskında Polise Ateş Açıldı, Alıkonan Çocuk Kurtarıldı

Esenyurt'ta polisin baskın yaptığı evdeki M.Ö., polislere ateş açarken alıkoyduğu İ.S.Y. ile sağ kurtarıldı. Olayı öncesinde güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

03.12.2024 09:27
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ESENYURT'ta evine yapılan baskında polise ateş açan M.Ö.'nün (22), alıkoyup vurduğu İ.S.Y. (14) ile olayın hemen öncesinde alışveriş yaptığı anlara ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Olay, dün saat 23.00 sıralarında Yenikent Mahallesi 670 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro Amirliği'ne giden Y.K.O. (15) yanındaki arkadaşının bir kişi tarafından alıkonulduğunu ihbar etti. Ekipler operasyon düzenlediği sırada içerideki şüpheli M.Ö. tarafından silahla ateş açıldı. Polis memuru N.Y. ağır yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı polis N.Y.'ye ilk müdahaleyi yaparak, hastaneye kaldırdı. Olayın ardından özel harekat polisleri daireye operasyon düzenledi. Eve giren özel harekat polisi, M.Ö. ile evde zorla tuttuğu İ.S.Y.'yi yaralı halde buldu. Sağlık ekipleri, şüpheli M.Ö. ile İ.S.Y.'yi hastaneye kaldırdı. Tedavileri süren şüpheli ile çocuğun hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi. Şüphelinin çocukla operasyondan önce bir marketten alışveriş yaptığı anlara ait görüntüler ortaya çıktı

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Esenyurt'taki Baskında Polise Ateş Açıldı, Alıkonan Çocuk Kurtarıldı - Son Dakika

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