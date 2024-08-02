Eşi Olmaz Dese de O Kararından Vazgeçmedi, İlçenin Tek Kadın Muhtarı Oldu

Güncel

Eşi olmaz dese de o kararından vazgeçmedi, ilçenin tek kadın muhtarı oldu

HATAY - Hatay'da Samandağ ilçesinin tek kadın muhtarı olan Kıymet Doğru, adaylık sürecinde yaşadığı zorluklara rağmen her şeyin üstesinden gelerek yaşadığı bölgenin sorunlara çözüm bulabilmek adına girdiği seçimden galip çıktı.

Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası memleketini terk etmeyen ve sorunlara çözüm bulmak adına kolları sıvayan Kıymet Doğru, 31 Mart Yerel Seçimlerinde Çöğürlü Mahallesi'nde muhtar adayı oldu. Olumsuzluklara rağmen girdiği seçimden galip çıkan Doğru, 42 mahallesi bulunan Samandağ'ın tek kadın muhtarı oldu. Başarılı muhtar, muhtarlığı bulunmamasından dolayı çalışmalarını evinin bahçesinde bulunan incir ağacının altından yürütüyor.

Evladının rahatsızlığının ardından mahallesini terk etmemekte direttiğini belirten Çöğürlü Mahalle Muhtarı Kıymet Doğru," Benim mahallem cennet bir yer alt tarafa asi nehri, üst tarafı dağ yamacı. Dağ ve nehir arasına güzelce böyle uzanan minnacık çok güzel bir mahalle. Ama yıllar geçtikçe bizim cennet gibi coğrafyamız cehenneme döndüğüne yazık ki ve sorunların ucu bizim çocuklarımıza kadar ulaşmaya başladı. Allah hiç bir anneyi çocuğuyla sınamasın ben çocuğumla sınandım benim kızıma beyin tümörü teşhisi koyuldu depremden 5-6 ay sonra bir sürü doktora götürdüm sonra çocuğumun kokudan ve tozdan sinüzit olduğunu öğrendim. Bu bende cehennemi yaşadım ben o kızımın teşhisi süreci boyunca en son eşim evimizi satıp gidelim buradan demişti. Benim için kaçmak hep son çare oldu. Hiçbir zaman, hiçbir savaştan, hiçbir mücadeleden kaçmadım" dedi.

Eşinin olmaz demesine rağmen girdiği seçimi kazandığını ifade eden muhtar Doğru, "Çok güzel bir çevrede yaşarken başımıza gelen en ufak bir sorunda kaçıp gitmeyi doğru bulmadım. Eşime kaçıp gitmek yerine sorunların çözümü için muhtar olayım dedim. Eşim kadın olduğum için olmaz dedi. Bende olursa olur, olmazsa olmaz dedim ve seçimden üç ay önce karar verdim muhtar adayı oldum. Seçimden de galip çıktım, Samandağ'ın 42 mahallesindeki tek kadın muhtarı ben oldum. Ama herhalde yeri olmayan da tek muhtarım. Ben seçildim kaymakamlıktan belediyeden bir konteyner talebim oldu. Henüz ne yazık ki karşılığını bulamadı. Çalışmaları evimin bahçesinde bulunan incir ağacı altında yapıyorum. Bazen jandarma geliyor. Duvar üstünde imzalıyorum benim evimde iki tane çocuğum üniversiteye hazırlanıyor benim evim ofisi gibi şu an" dedi.