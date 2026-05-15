Eşini Öldüren Sanığa Ağırsuç Ceza

15.05.2026 17:09
Ali Eren Somun, eşini öldürmek ve bekçiyi yaralamaktan ağır müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Trabzon'un Beşikdüzü ilçesinde eşini silahla öldüren, olaya müdahale eden bekçiyi de yaralayan Ali Eren Somun, ağırlaştırılmış müebbet hapis ve 5 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Trabzon 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, Beşikdüzü ilçesinde 31 Temmuz 2025'te boşanma aşamasındaki eşi Sinem Somun'u (27) tabancayla öldüren ve olaya müdahale etmeye çalışan mahalle bekçisini yaralayan tutuklu sanık Ali Eren Somun, Elazığ E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden katıldı.

Sanık savunmasında, eşini öldürme kastı bulunmadığını belirterek, "Ben tahliyemi talep etmiyorum. Zaten cezalandırılmam gerektiğini düşünüyorum, 'Suçum yok' demiyorum. Olay tamamen kazaydı, adil bir yargılanma istiyorum." dedi.

Taraf avukatlarının beyanlarının ardından mahkeme heyeti, sanığın "tasarlayarak eşe karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsine, olay yerinde yaralanan bekçi E.E'ye yönelik "yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle bir kişiyi öldürmeye teşebbüs" suçundan 2 yıl 2 ay, "ruhsatsız ateşli silah bulundurma" suçundan ise 3 yıl hapisle cezalandırılmasına hükmetti.

Sinem Somun'un anneannesi Gülnaz Topaloğlu, duruşmanın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bu ceza az oldu. Ben kızımı kaybettim, daha ne anlatayım?" dedi.

Sinem Somun'un avukatı Ozan Karagöz de emsal bir karar olduğunu ifade ederek, "Bizim yönümüzden, Sinem yönünden ağırlaştırılmış müebbet müspet ve istediğimiz bir sonuçtu. Ancak gerek bekçi arkadaşımız, gerekse tehdit suçu yönünden de itiraz hakkımızı kullanacağız." diye konuştu.

Olay

Beşikdüzü ilçesine bağlı Adacık Mahallesi'nde yaşayan Sinem Somun, 31 Temmuz 2025'te boşanma aşamasındaki eşi Ali Somun tarafından evde tabancayla öldürülmüş, olaya müdahale etmeye gelen mahalle bekçisi de ayağından yaralanmıştı.

Olayın ardından kaçan sanık, Sinop'un Akliman mevkisinde kamp kurduğu çadırda yakalanmış, olayda kullandığı tabanca, bir miktar para ve bazı kişisel eşyaları ele geçirilmişti.

Kaynak: AA

