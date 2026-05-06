Eşitliği Destekleyen Zirve

06.05.2026 19:14
Bağımsız Yaşam ve Eşitlik Zirvesi'nde engelli bireylerin hakları ve sosyal kabul süreçleri ele alındı.

Tomurcuk Kooperatifi tarafından her yıl düzenlenen "Bağımsız Yaşam ve Eşitlik Zirvesi" kapsamında engelli bireylerin bağımsız, eşit ve kapsayıcı bir yaşama katılmaları için uyum süreçleri ve güncel sorunlar ele alındı.

İstanbul'da Altunizade Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen programa, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, engelli bireyler ve birçok uzman katıldı.

Engelliler alanında "kabul" kavramını bireyselden toplumsala, eğitimden istihdama kadar farklı boyutlarıyla ele alan program, gün boyu süren oturumlarda alanında uzman isimleri ağırladı.

Programın ilk oturumu "Bireysel Kabul" başlığıyla yapıldı. Özel Çocuklar Eğitim ve Dayanışma Derneği (ÖÇED) Yönetim Kurulu Başkanı Parin Yakupyan moderatörlüğündeki oturumda, uluslararası danışman Tahmina Hakminova Rees, KEDİ Otizm Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Serap Dikmen Ahmetoğlu, EÇADEM Merkez Yöneticisi Arzu İnan ve Uzman Psikolog Tuna Şahsuvaroğlu, bireyin kendini kabul sürecinin psikolojik boyutlarını ele aldı.

İkinci oturumda ise "Sosyal Kabul" konusu masaya yatırıldı. Marmara Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulundan öğretim görevlisi Zuhal Özgenç Pek'in moderatörlüğünde gerçekleştirilen oturumda, Otizm Konfederasyonu Başkanı Ergin Güngör, Dr. Öğr. Üyesi Bengü Kurtege Sefer ve Lerzan Erkan, toplumsal farkındalık ve kapsayıcılığın artırılmasına yönelik değerlendirmelerde bulundu.

"Şampiyonlarla Söyleşi" bölümünde ise dünya ve Avrupa şampiyonu cimnastikçi Berk Canbulat ile Türkiye şampiyonu yüzücü Cenk Keçoğlu, sporun engelleri aşmadaki rolüne ilişkin deneyimlerini paylaşarak, şampiyonluk sürecinde neler yaşadıklarını anlattı.

"Eğitimde Kabul" başlıklı üçüncü oturumda ise Prof. Dr. Atilla Cavkaytar moderatörlüğünde özel eğitim alanındaki güncel yaklaşımlar ele alındı.

Oturumda Dr. Öğr. Üyesi Ersin Ufuk Tumuçin, Özel Eğitim Uzmanı Bora Akdemir ile Prof. Dr. Seyhan Hıdıroğlu ve Uzman Dr. Burcu Doğanç, eğitim sisteminde kapsayıcılığın güçlendirilmesine yönelik görüşlerini aktardı.

"İstihdamda Kabul" başlıklı dördüncü oturumda ise engelli bireylerin iş gücüne katılımı ve karşılaştıkları yapısal sorunlar değerlendirildi. Prof. Dr. Ali İhsan Bilir moderatörlüğünde gerçekleştirilen oturumda, Engelli İstihdamı Uzmanı Mehmet Kızıltaş, Psikolog Nehir Merinoslu Özdemir, Psikolojik Danışman Besim Toker, istihdamda eşitlik için yapılması gerekenlere dikkati çekti.

