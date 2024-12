Eşiyle barıştırmak isteyen kayınbiraderini tabancayla vurdu

Güncel

AKSARAY'da R.Y. (27), kavga ettiği eşiyle kendisini barıştırmak isteyen kayınbiraderi Ümit Ç.'yi (21), çıkan tartışmada tabanca ile vurarak yaraladı.

Bir çocuk annesi M.Y. (22), gece saatlerinde eşi ile kavga ettikten sonra annesi Aşure Ç. ile kardeşi Ümit Ç.'nin yaşadığı eve gitti. Bugün M.Y. ailesiyle birlikte, saat 13.30 sıralarında Taşpazar Mahallesi Şehit Mehmet Sevindi Sokak'ta 5 katlı binanın 3'üncü katındaki evine geri döndü. Ümit Ç., burada ablası ile eniştesini barışmak istedi. Çıkan tartışmada R.Y., kayınbiraderi Ümit Ç.'yi tabanca ile karnından ve bacağından vurdu. Ümit Ç. kanlar içerisinde kalırken, ihbarla olay yerine ekipler geldi. Yaralı ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken, R.Y. gözaltına alındı. Olayı anlatan M.Y. "Dün tartıştık, ben de babaevime gittim. Bugün de annem ve kardeşimle eve geldik, sonra bu olay oldu" dedi.

Haber- Kamera: : Erkan ALTUNTAŞ AKSARAY DHA