ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Karaman'da eşiyle ilişkisi olduğu iddiasıyla Kazımkarabekir Devlet Hastanesi Müdürü Şemsettin D.'yi av tüfeği bacağından yaralayan Süleyman Y. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Süleyman Y., gazetecinin 'Hastane müdürünü neden vurdunuz, pişman mısınız?' sorusuna cevap vermedi. Süleyman Y.'nin gözaltına alınan eşi H.Y. de işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi.
Son Dakika › Güncel › Eşiyle İlişkisi Olan Hastane Müdürünü Vuran Şahs Adliyeye Sevk Edildi - Son Dakika
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