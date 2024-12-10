BEİJİNG, 10 Aralık (Xinhua) -- Çin Yüksek Halk Savcılığı, eski Tarım ve Köy İşleri Bakanı Tang Renjian'ın rüşvet suçlamasıyla tutuklanmasına hükmetti.
Savcılığın salı günü yaptığı açıklamaya göre Tang'ın dosyası, Ulusal Denetim Komisyonu tarafından yürütülen soruşturmanın tamamlanmasının ardından inceleme ve kovuşturma için savcılığa gönderildi.
Dava süreci devam ediyor.
Son Dakika › Güncel › Eski Bakan Tang Renjian Rüşvetten Tutuklandı - Son Dakika
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