Anneannesini öldüren eski bakan Abdüllatif Şener\'in oğlu Bedirhan Şener tutuklandı

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Ankara'da rehin aldığı anneannesini silahla öldüren eski bakanlardan Abdüllatif Şener'in oğlu Bedirhan Şener, "üst soya karşı kasten öldürme ve kasten öldürmeye teşebbüs" suçlarından tutuklandı.

Anneannesi Leyla Çetiner'i 31 Temmuz'da aralarında çıkan tartışma sonrası silahla rehin aldıktan sonra öldüren Şener hakkında çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol ve yurt dışı yasağı uygulanmıştı. Akli dengesinin yerinde olmadığı belirtilen ve nezarethanede adli tıp doktoru muayenesinden geçirilen Bedirhan Şener'in, Bilkent Şehir Hastanesi Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri Hastanesi'ne sevk edilerek, 3 hafta süreyle gözetim altına alınmasına karar verilmişti.

Bilkent Şehir Hastanesince düzenlenen raporda, "gözlem altına alınan şüphelinin cezai sorumluluğunu etkileyecek şiddet ve mahiyette akıl hastalığının ya da zayıflığının bulunmadığı, 'üst soya karşı kasten ateşli silahla öldürme ve öldürmeye teşebbüs' suçu ile ilgili fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılayabildiği, bu fiille ilgili davranışlarını yönlendirme yeteneğinin tam olduğu" belirtilerek, şüphelinin, Türk Ceza Kanunu'nun "akıl sağlığıyla" alakalı maddesi kapsamında değerlendirilemeyeceği kaydedildi.

TUTUKLANDI

Bedirhan Şener, yapılan tespit ve toplanan deliller doğrultusunda, "üst soya karşı kasten öldürme" ve "üst soya karşı kasten öldürmeye teşebbüs" suçlarından sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.