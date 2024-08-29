Anneannesini öldüren eski bakan Abdüllatif Şener'in oğlu Bedirhan Şener tutuklandı - Son Dakika
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Anneannesini öldüren eski bakan Abdüllatif Şener'in oğlu Bedirhan Şener tutuklandı

Anneannesini öldüren eski bakan Abdüllatif Şener\'in oğlu Bedirhan Şener tutuklandı

Ankara'da anneannesi Leyla Çetiner'i öldüren eski bakanlardan Abdüllatif Şener'in oğlu Bedirhan Şener tutuklanarak cezaevine gönderildi.

29.08.2024 19:16
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Ankara'da rehin aldığı anneannesini silahla öldüren eski bakanlardan Abdüllatif Şener'in oğlu Bedirhan Şener, "üst soya karşı kasten öldürme ve kasten öldürmeye teşebbüs" suçlarından tutuklandı.

Anneannesi Leyla Çetiner'i 31 Temmuz'da aralarında çıkan tartışma sonrası silahla rehin aldıktan sonra öldüren Şener hakkında çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol ve yurt dışı yasağı uygulanmıştı. Akli dengesinin yerinde olmadığı belirtilen ve nezarethanede adli tıp doktoru muayenesinden geçirilen Bedirhan Şener'in, Bilkent Şehir Hastanesi Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri Hastanesi'ne sevk edilerek, 3 hafta süreyle gözetim altına alınmasına karar verilmişti.

Bilkent Şehir Hastanesince düzenlenen raporda, "gözlem altına alınan şüphelinin cezai sorumluluğunu etkileyecek şiddet ve mahiyette akıl hastalığının ya da zayıflığının bulunmadığı, 'üst soya karşı kasten ateşli silahla öldürme ve öldürmeye teşebbüs' suçu ile ilgili fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılayabildiği, bu fiille ilgili davranışlarını yönlendirme yeteneğinin tam olduğu" belirtilerek, şüphelinin, Türk Ceza Kanunu'nun "akıl sağlığıyla" alakalı maddesi kapsamında değerlendirilemeyeceği kaydedildi.

TUTUKLANDI

Bedirhan Şener, yapılan tespit ve toplanan deliller doğrultusunda, "üst soya karşı kasten öldürme" ve "üst soya karşı kasten öldürmeye teşebbüs" suçlarından sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA

Abdüllatif Şener, 3-sayfa, ankara, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Anneannesini öldüren eski bakan Abdüllatif Şener'in oğlu Bedirhan Şener tutuklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • T C Turgay Küçük: Allah herkesin akıl sağlığını korusun 16 2 Yanıtla
  • Emre Osman: aylar öncesi yaptığınız haberi ısıtıp ısıtıp koyuyorsunuz. 0 12 Yanıtla
  • Ali Saruhan: Yakında Buda yurtdışına çıkar 2 7 Yanıtla
  • Bayram Yavuz: Psikolojik sorunları varmış. Annesine Allah rahmet eylesin. Çok üzücü bir haber 2 0 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz: çok acı bir durum allah kimseye yaşatmasın 1 0 Yanıtla

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