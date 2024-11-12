Eski Belediye Başkanı Cansız Bulundu - Son Dakika
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Eski Belediye Başkanı Cansız Bulundu

Eski Belediye Başkanı Cansız Bulundu

Azdavay'da kaybolan eski Başkan Osman Nuri Civelek'in gölette cansız bedeni bulundu.

12.11.2024 14:49
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KASTAMONU'da, eski Azdavay Belediye Başkanı Osman Nuri Civelek'in (58) gölette cansız bedeni bulundu. Civelek'in ölüm nedeni, otopsi sonucunda belli olacak.

Azdavay ilçesinde 2004-2024 yıllarında belediye başkanı olarak görev yapan Osman Nuri Civelek'ten haber alamayan yakınları, dün akşam saatlerinde jandarmaya kayıp ihbarında bulundu. Bunun üzerine İl Jandarma Komutanlığı ile AFAD ve UMKE ekipleri tarafından arama çalışması başlatıldı. Suğla Yaylası'nda Civelek'in aracı bulundu. Aramaları bu bölgede yoğunlaştıran ekipler; yayladaki gölette Civelek'in cansız bedenini buldu. Osman Nuri Civelik'in cenazesi, bot ile sudan çıkarılarak, Azdavay Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Evli ve 3 çocuk babası Civelek'in ölüm nedeni, otopsi sonucu belli olacak.

Kaynak: DHA

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