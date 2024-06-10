Eski Bulgaristan Başbakanları Türkiye-Bulgaristan ilişkilerini değerlendirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Eski Bulgaristan Başbakanları Türkiye-Bulgaristan ilişkilerini değerlendirdi

Eski Bulgaristan Başbakanları Türkiye-Bulgaristan ilişkilerini değerlendirdi

Aktif siyasetin içerisinde olan eski Bulgaristan Başbakanları Kiril Petkov ve Nikolay Denkov, Bulgaristan Türklerinin durumunu, Türkiye-Bulgaristan ilişkilerini ve Rusya-Ukrayna Savaşı'nın Bulgaristan'a etkilerini değerlendirdi.

10.06.2024 11:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aktif siyasetin içerisinde olan eski Bulgaristan Başbakanları Kiril Petkov ve Nikolay Denkov, Bulgaristan Türklerinin durumunu, Türkiye-Bulgaristan ilişkilerini ve Rusya- Ukrayna Savaşı'nın Bulgaristan'a etkilerini değerlendirdi.

Bulgaristan'da 9 Haziran'da yapılan seçimlerden önce oy kullanacak çifte vatandaşlarla görüşmek için Türkiye'ye gelen Değişime Devam-Demokratik Bulgaristan (PP-DB) ittifakının eski Başbakanları Petkov ve Denkov, AA muhabirine konuştu.

Başbakanlık görevini 2021-2022'de yürüten PP Eş Başkanı Petkov, iktidarda oldukları 2 yıla yakın sürede yoksullukla mücadele ve yargı konusunda başarılara imza attıklarını, Bulgaristan'da doğum oranlarının yükseldiğini ve yurt dışından 42 bin kişinin Bulgaristan'a geri döndüğünü, bunun da uyguladıkları politikalar sayesinde olduğunu anlattı.

"Ukrayna'ya asla asker ya da insan gücü göndermeyiz"

Petkov, başbakanlığının ilk aylarında Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başladığını ve zor dönemde başbakanlık yaptığını belirterek, bu dönemde Ukrayna'ya en büyük yardımı yapan ülkelerden biri olduklarını, İngiltere ve ABD'den gelen mühimmatı gönderdiklerini ve savaştan kaçan 300 bin kişiye ev sahipliği yaptıklarını hatırlattı.

Başbakanlığı sırasında Ukrayna'ya verdiği bu desteğin Rusya ile olan geleneksel bağlar nedeniyle Bulgaristan'da insanları rahatsız ettiğini aktaran Petkov, "Pek çok Bulgar, Rusya'nın Bulgaristan'ın ağabeyi olduğu düşüncesine sahip." diye konuştu.

Ukrayna'ya yardım ederek doğru şeyi yaptığı kanaatinde olduğunu anlatan Petkov, şunları kaydetti:

"Ukrayna kaybederse sıradaki biz oluruz. Dolayısıyla Avrupa'nın özgürlüğü için mücadele etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Fakat benim (Ukrayna'yı) desteklesem bile geçmeyeceğim bir kırmızı çizgi var. Ukrayna'ya asla asker ya da insan gücü göndermeyiz. Ancak onlara mühimmat konusunda yardımcı olabilirsek, bunu seve seve yaparız."

"Benim dedelerim de komünizm döneminde çalışma kamplarındaydı"

Petkov, 1944'te iktidara gelen komünist elitlerin 1989'a kadar Türk ve Müslümanlara yönelik asimilasyon politikaları ve toplama kamplarına ilişkin, dönemin Bulgaristan rejiminin insanların isimlerini değiştirdiğini ve ülke dışına sürgün ettiğini hatırlatarak, "Benim dedelerim de komünizm döneminde çalışma kamplarındaydı." dedi.

Sorumluların cezalandırılması konusunda Petkov, "Normal çalışan bir mahkememiz olduğunda, birçok şeyin değiştiğini göreceğiz. Avrupa Birliği'nin (AB) parçası olduk, NATO'nun parçası olduk ama savcılık ve mahkemelerimiz eski düzeni sürdürüyor. Bizim mücadelemiz de bu." ifadesini kullandı.

"Bölgedeki en büyük ülke olan Türkiye'nin oynayacağı büyük bir rol olduğunu düşünüyorum"

Petkov, Türkiye'nin bölgedeki rolüne ilişkin, "Bölgedeki en büyük ülke olan Türkiye'nin oynayacağı büyük bir rol olduğunu; komşuluk, dostluk politikasının en iyisi olduğunu düşünüyorum." değerlendirmesini yaptı.

Türkiye'nin Tahıl Koridoru ve Karadeniz'deki mayınların temizlenmesi konusundaki çabalarına işaret eden Petkov, Türkiye'de oy kullanan çifte vatandaşlara şu çağrıda bulundu:

"Türkiye'de oy kullanabilen 300 binden fazla insan var. Türkiye için, Türkiye'deki Bulgaristan Türkleri için ve sınırın diğer tarafındaki akrabaları için en iyi yol Bulgaristan'ın istikrarlı olması, Bulgaristan'ın demokratik olması, Bulgaristan'ın iyi kurumlara sahip olması ve Bulgaristan'ın kırsal bölgelerindeki Bulgaristan Türklerinin yoksul nüfusunun kalkınmasıdır."

"(Toplama kampları) Maalesef Bulgaristan'da bu eylemleri gerçekleştirenlerle ilgili sorunu çözemedik"

GERB partisi ile PP-DB ittifakı arasında yapılan mutabakat uyarınca Mart 2024'e kadar 9 ay süreyle başbakanlık görevini üstlenen Denkov da Bulgaristan'daki Türklerin durumuna işaret ederek, bazı başarı hikayelerine karşın Türklerin yaşadığı bölgelerin az yatırım alan bölgeler olduğunu ve iktidarda oldukları dönemde bunu düzeltmeye çalıştıklarını dile getirdi.

Denkov, "Resmi rakamlar, bölgeler arasındaki eşitsizliğin son birkaç yılda azaldığını gösteriyor ki bundan önce durum böyle değildi." dedi.

Müslüman Türkler başta olmak üzere sistem muhaliflerinin işkencelere maruz kaldığı toplama kampları ve geçen günlerde mağdurlar için anmanın düzenlendiği Belene Toplama Kampı hakkında Denkov, şunları söyledi:

"Belene, Bulgaristan'da komünist sistem kurulduktan sonra 1950'lerde oluşturuldu. Farklı kökeni vardı ve birçok farklı amaç için kullanıldı. Örneğin son parlamentoda yaptığımız şey, bu rejimden muzdarip olan insanların emeklilik koşullarını ve prosedürleri kolaylaştırma fikrini desteklemekti. Bu da parlamentodaki tüm önde gelen partiler tarafından kabul edildi. Daha önce de buna benzer bir karar almıştık, yani bu dönemde acı çeken insanlara mümkün olduğunca tazminat ödenmesi gerekiyordu. Maalesef Bulgaristan'da bu eylemleri gerçekleştirenlerle ilgili sorunu çözemedik ve bu sadece Türkler için değil diğer Bulgar muhalifler için de geçerli."

Bulgaristan'da yargı sisteminin düzgün çalışmadığını dile getiren Denkov, bunun sadece Türklerle alakalı olmadığını ifade etti.

"Çatışma hattı AB'den, NATO üyelerinden mümkün olduğunca uzakta kalmalı"

Denkov, Türkiye-Bulgaristan ilişkileri konusunda "İkili ilişkilerimizin tüm boyutlarında Türkiye ile son derece iyi çalıştığımızı söyleyebilirim. Örneğin sınırdaki göç sorunları ile başlayacağım. Çok iyi bir işbirliğimiz oldu ve kara sınırından göçmen akışını önemli ölçüde azalttık. İkinci olarak koridorun güvenliğini sağlamak için bir tarafta Türkiye, diğer tarafta Romanya ile çok iyi çalıştık. Aynı zamanda NATO kuvvetlerimizin Karadeniz'in doğu kanadına entegrasyonu konusunda da. Mayın temizleme sözleşmesini imzaladık. Bu oldukça olumlu ortak çabaydı." ifadelerini kullandı.

Rusya-Ukrayna Savaşı'nın Avrupa'ya yayılma ihtimaline ilişkin konuşan Denkov, tüm Avrupalı siyasetçilerin bu konuda ne kadar dikkatli olunması gerektiğinin farkında olduğunu belirtti.

Ukrayna'nın desteklenmesi gerektiğini belirten Denkov, şu değerlendirmede bulundu:

"Bazıları 'Rusya'ya, Rus liderlere istedikleri her şeyi verelim ve savaş dursun' diyor. Ben şahsen buna inanmıyorum. Farklı Rus politikacıların daha önce etki alanlarını genişletme arzularına dönük pek çok konuşmasını gördük. Bu yüzden güçlü olmamız, sert olmamız gerektiğini düşünüyorum. Çatışma hattı AB'den, NATO üyelerinden mümkün olduğunca uzakta kalmalı ve bu yüzden Ukrayna'yı desteklemeliyiz."

Kaynak: AA

Bulgaristan, Ukrayna, Türkiye, Rusya, Dış Politika, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eski Bulgaristan Başbakanları Türkiye-Bulgaristan ilişkilerini değerlendirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:41 Yangın riski taşıyan 27 ildeki ormanlara girişler yasaklandı Listede İstanbul ve Antalya da var Yangın riski taşıyan 27 ildeki ormanlara girişler yasaklandı! Listede İstanbul ve Antalya da var
11:15 2’si doktor 4 kişi yanarak can verdi, çevredekiler çaresizce izledi 2'si doktor 4 kişi yanarak can verdi, çevredekiler çaresizce izledi
10:48 Hizbullah ile İsrail gerilimi artarak devam ediyor Sınırda şimdiye kadarki en derin saldırı yapıldı Hizbullah ile İsrail gerilimi artarak devam ediyor! Sınırda şimdiye kadarki en derin saldırı yapıldı
10:38 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Sinan Ateş’in eşiyle görüşecek olmasına Bahçeli’den ilk yorum Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sinan Ateş'in eşiyle görüşecek olmasına Bahçeli'den ilk yorum
04:41 Aşırı sağın seçim zaferi Fransa’yı karıştırdı Sokağa inen yüzlerce kişi Macron’a tepki gösterdi Aşırı sağın seçim zaferi Fransa'yı karıştırdı! Sokağa inen yüzlerce kişi Macron'a tepki gösterdi
11:43 Saldırganı durdurmak için yaptığı hamleyle kendi canını hiçe saydı Saldırganı durdurmak için yaptığı hamleyle kendi canını hiçe saydı
11:05 Schengen vizesi ücretlerine yüzde 12 zam geldi Schengen vizesi ücretlerine yüzde 12 zam geldi
10:57 Mourinho’nun takımda kalmasını en çok istediği isim ortaya çıktı Mourinho'nun takımda kalmasını en çok istediği isim ortaya çıktı
10:56 Devlet Bahçeli’den DEM Partili vekilin “Kürdistan“ çıkışına zehir zemberek yanıt Devlet Bahçeli'den DEM Partili vekilin "Kürdistan" çıkışına zehir zemberek yanıt
10:44 Burak Özçivit, yeni aldığı son model aracıyla polis çevirmesine takıldı Burak Özçivit, yeni aldığı son model aracıyla polis çevirmesine takıldı
10:30 Altının gram fiyatında hareketlilik devam ediyor Altının gram fiyatında hareketlilik devam ediyor
10:20 Vincenzo Montella, hakemlere demediğini bırakmadı Vincenzo Montella, hakemlere demediğini bırakmadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.06.2024 12:09:07. #1.13#
SON DAKİKA: Eski Bulgaristan Başbakanları Türkiye-Bulgaristan ilişkilerini değerlendirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement