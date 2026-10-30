Eski Devlet Bakanı Ünal Erkan için Emniyet Genel Müdürlüğü'nde tören düzenlendi - Son Dakika
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Eski Devlet Bakanı Ünal Erkan için Emniyet Genel Müdürlüğü'nde tören düzenlendi

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Eski Devlet Bakanı Ünal Erkan için Emniyet Genel Müdürlüğü\'nde tören düzenlendi
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Eski Devlet Bakanı ve Emniyet Genel Müdürü Ünal Erkan için Emniyet Genel Müdürlüğü'nde tören düzenlendi, saygı duruşunda bulunuldu. Erkan'ın cenazesi, cuma namazı sonrası Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Gölbaşı Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

(ANKARA) - Eski Devlet Bakanı, Emniyet Genel Müdürü ve OHAL Valisi Ünal Erkan için Emniyet Genel Müdürlüğü'nde tören düzenlendi. Ünal'ın cenazesi, cuma namazının ardından Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde kılınacak cenaze namazı sonrası Gölbaşı Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Hayatını kaybeden Ünal Erkan için Emniyet Genel Müdürlüğü'nde resmi tören düzenlendi. Erkan'ın Türk bayrağına sarılı tabutu, tören alanına getirilirken, Erkan için saygı duruşunda bulunuldu.Törende, Erkan'ın özgeçmişi okundu, daha sonra Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı.

Törene Erkan'ın ailesi ve yakınlarını yanı sıra, eski TBMM Başkanı Cemil Çiçek, eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar, eski Vali ve Emniyet Genel Müdürü Saffet Arıkan Bedük, eski emniyet müdürleri Cevdet Saral ve Osman Ak, 15 Temmuz darbe girişiminde yaralanan eski Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanı Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Turgut Aslan ve emniyet mensupları katıldı.

Törenin ardından Erkan'ın naaşı, cenaze namazının kılınacağı Ahmet Hamdi Akseki Camisi'ne götürüldü. Ünal Erkan'ın cenazesi, daha sonra  Gölbaşı Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

ÜNAL ERKAN KİMDİR?

Ünal Erkan, 1942 yılında Erzurum'da doğdu. Polis Akademisi'nden mezun olan Erkan, Emniyet Genel Müdürlüğü'nde komiser muavini olarak göreve başladı. Emniyet teşkilatının çeşitli birimlerinde görev yapan Erkan, 1980'de Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne, 1984-1988 yıllarında İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne atandı. 1988'de Edirne Valisi olan Erkan, 1991'de Emniyet Genel Müdürlüğü'ne, 1992 yılı başında ise Olağanüstü Hal (OHAL) Bölge Valiliği'ne atandı.

Kasım 1995'te milletvekili seçimlerine katılmak amacıyla görevinden ayrılan Erkan, 24 Aralık 1995'te yapılan genel seçimlerde Doğru Yol Partisi'nden (DYP) Ankara milletvekili seçilerek, TBMM'nin 20. Dönemi'nde görev aldı. Erkan, seçimlerin ardından Mesut Yılmaz tarafından kurulan 53. Hükümette Devlet Bakanı olarak görev yaptı. Daha sonraki yıllarda DYP'den ayrılarak Milliyetçi Hareket Partisi'ne (MHP) katılan Erkan, burada Genel Başkan Başdanışmanlığı ve Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyeliği görevlerinde bulundu.

Kaynak: ANKA
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