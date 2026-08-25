Eski Ermenistan Cumhurbaşkanı Koçaryan yolsuzluk suçlamalarıyla gözaltına alındı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Eski Ermenistan Cumhurbaşkanı Koçaryan yolsuzluk suçlamalarıyla gözaltına alındı

Eski Ermenistan Cumhurbaşkanı Koçaryan yolsuzluk suçlamalarıyla gözaltına alındı
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eski Ermenistan Cumhurbaşkanı ve muhalefet lideri Robert Koçaryan, görev yaptığı dönemde işlediği öne sürülen yolsuzluk suçları nedeniyle gözaltına alındı. Savcılık, 1998-2008 yıllarında cumhurbaşkanlığı yapan Koçaryan'ı kara para aklama, rüşvet alma ve görevi kötüye kullanmakla suçladı.

(ANKARA) - Eski Ermenistan Cumhurbaşkanı ve muhalefet lideri Robert Koçaryan, görev yaptığı dönemde işlediği öne sürülen yolsuzluk suçları nedeniyle gözaltına alındı. Savcılık, 1998-2008 yıllarında cumhurbaşkanlığı yapan Koçaryan'ı kara para aklama, rüşvet alma ve görevi kötüye kullanmakla suçladı.

Ermenistan Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, 71 yaşındaki Koçaryan'ın cumhurbaşkanlığı dönemindeki resmi konumunu kullanarak, devlete ait bazı mülkleri kendisine ve yakınlarına "avantajlı koşullarla" devrettiği ve söz konusu mülklerin "suç teşkil eden kaynağını" gizlediği öne sürüldü.

Koçaryan'ın suçlamalara ilişkin nasıl bir yanıt verdiği henüz bilinmezken, eski Cumhurbaşkanı daha önce görev yaptığı dönemde herhangi bir hukuka aykırı eylemde bulunmadığını savunmuştu. Koçaryan'ın avukatı Aram Orbelyan ise konuya ilişkin henüz açıklama yapmadı.

KOÇARYAN'LA BİRLİKTE 9 KİŞİ DAHA SUÇLANDI

Savcılık, Koçaryan hakkında kara para aklama, rüşvet alma ve görevi kötüye kullanma suçlamaları yöneltildiğini bildirdi. İddia edilen yolsuzluk düzeniyle bağlantılı olarak Koçaryan'ın oğullarından birinin de aralarında bulunduğu 9 kişi daha suçlandı. Koçaryan, Ermenistan parlamentosundaki en büyük ikinci muhalefet bloğu olan Ermenistan İttifakı'nın liderliğini yürütüyor.

2008 OLAYLARI NEDENİYLE DE YARGILANMIŞTI

Koçaryan, daha önce Mart 2008'deki tartışmalı seçimlerin ardından yaşanan olaylardaki rolü nedeniyle gözaltına alınmış ve 2019'da yargılanmıştı. Polis ile protestocular arasında çıkan çatışmalarda en az 10 kişi hayatını kaybetmişti. Koçaryan'a yönelik suçlamalar daha sonra düşürülmüş ve dava 2021'de sona ermişti.

Koçaryan ve eski müttefikleri, iktidarda oldukları dönemde demokratik kurumları baskı altına almak ve yolsuzluk yapmakla uzun süredir eleştiriliyor. Koçaryan ve eski müttefikleri ise bu suçlamaları defalarca reddetti.

Kaynak: ANKA

Ermenistan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eski Ermenistan Cumhurbaşkanı Koçaryan yolsuzluk suçlamalarıyla gözaltına alındı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Humus’ta hurda çuvalındaki bomba patladı: 1 ölü, 2 yaralı Humus'ta hurda çuvalındaki bomba patladı: 1 ölü, 2 yaralı
İsrail ordusu ambulansları hedef aldı İsrail ordusu ambulansları hedef aldı
Terörsüz Türkiye sürecinde oluşturulan Takip ve Değerlendirme Kurulu’nun ilk toplantısı başladı Terörsüz Türkiye sürecinde oluşturulan Takip ve Değerlendirme Kurulu'nun ilk toplantısı başladı
Tüm dünya yaptırımların açıklanmasını beklerken Trump’tan manidar paylaşım Tüm dünya yaptırımların açıklanmasını beklerken Trump'tan manidar paylaşım
Yıldız isim Beşiktaş’a gelebilmek için takımına rest çekti: Antrenmanlara çıkmıyor Yıldız isim Beşiktaş'a gelebilmek için takımına rest çekti: Antrenmanlara çıkmıyor
Fenerbahçe, Euroleague Süper Kupa’da mücadele edecek Fenerbahçe, Euroleague Süper Kupa'da mücadele edecek

12:31
Bakan Uraloğlu müjdeyi verdi: 2,5 saatlik yol 36 dakikaya düşüyor
Bakan Uraloğlu müjdeyi verdi: 2,5 saatlik yol 36 dakikaya düşüyor
12:10
Devletin malına çökmeye çalışan haramiler Rezil diyaloglar ortaya saçıldı
Devletin malına çökmeye çalışan haramiler! Rezil diyaloglar ortaya saçıldı
11:47
AİHM, Osman Kavala hakkındaki kararını açıkladı
AİHM, Osman Kavala hakkındaki kararını açıkladı
11:37
Ceplerine ne kadar para girecek Memur ve emeklinin beklediği hesap yapıldı
Ceplerine ne kadar para girecek? Memur ve emeklinin beklediği hesap yapıldı
10:43
10 milyarlık vurgun Bürokratlar ve muhtarlar gözaltında
10 milyarlık vurgun! Bürokratlar ve muhtarlar gözaltında
10:31
Süleymancıların lideri Alihan Kuriş’in yakalanma anları
Süleymancıların lideri Alihan Kuriş’in yakalanma anları
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.08.2026 13:05:09. #7.13#
SON DAKİKA: Eski Ermenistan Cumhurbaşkanı Koçaryan yolsuzluk suçlamalarıyla gözaltına alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.