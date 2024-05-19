Eski futbolcu İlhan Parlak, Yahyalı ilçesinde öğrencilerle buluştu

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Eski futbolcu İlhan Parlak, Yahyalı ilçesinde Gençlik Haftası kapsamında öğrencilerle bir araya geldi.

Şehit Mustafa Aydın Yatılı Bölge Ortaokulu'nda düzenlenen söyleşide öğrencilerle buluşan Parlak, öğrencilerin sorularını yanıtladı.

Öğrenciler daha sonra Parlak ile halı sahada futbol oynadı.

Gençlik Haftası kapsamında öğrenciler için oyun parkurları ve eğlence alanları gibi çeşitli aktiviteler de gerçekleştirildi.