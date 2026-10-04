Eski İsrail Başbakanı Bennett, Netanyahu'yu Flydubai ve 7 Ekim üzerinden eleştirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Eski İsrail Başbakanı Bennett, Netanyahu'yu Flydubai ve 7 Ekim üzerinden eleştirdi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eski İsrail Başbakanı Naftali Bennett, Flydubai olayındaki başarısızlığı 7 Ekim 2023'le ilişkilendirip Netanyahu'yu eleştirdi. Bennett, 5 gün önce 174 İsraillinin ölümüyle sonuçlanabilecek olay için soruşturma ve Ulaştırma Bakanı Miri Regev'in yargılanmasını istedi.

Eski İsrail Başbakanı Naftali Bennett, Flydubai olayındaki başarısızlık ile 7 Ekim 2023'teki başarısızlık arasında doğrusal ilişki olduğunu belirterek, Başbakan Binyamin Netanyahu'yu eleştirdi.

Bennett, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, 5 gün önce 174 İsraillinin ölümüyle sonuçlanabilecek olayla ilgili derhal soruşturma açılması ve Ulaştırma Bakanı Miri Regev'in yargılanması gerekirken yaşanan başarısızlığın kutlandığını savundu.

Mevcut hükümetin başarısızlığının korkunç ve şok edici olduğunu belirten Bennett, "Herhangi bir aklıselim hükümet, bu olaya 'Uçak parçalanmış ve 174 İsrailli ölmüş.' gibi bakardı. İsrail'in güvenliğiyle ilgilenen herhangi bir başbakan da ulaştırma bakanından izahat ister ve onu azlederdi." ifadelerini kullandı.

Bennett, "Netanyahu ile Regev, olayla ilgili soruşturma açacak ve ileride yaşanması muhtemel felaketlerin önüne geçmek için ders çıkaracak yerde yönetimleri döneminde yaşanan bu başarısızlığı kutluyor." eleştirisinde bulundu.

"İsrail'e uçuşlar güvenli mi yoksa tehlikeli mi? İranlı pilotlar, son zamanlarda İsrail'de dolaştı mı? Hükümet, bir sonraki başarısızlığı önlemek için şu anda hangi önlemleri alıyor?" sorularını yönelten Bennett, hükümetten cevap istedi.

"İki başarısızlık arasında doğrusal bir ilişki söz konusu." diyen ve Flydubai olayını 7 Ekim'le ilişkilendiren Bennett, Netanyahu ve hükümetini İsrail'in güvenliğini hiçe saymak ve kibirli olmakla suçladı.

Ne olmuştu?

İsrail basını, Dubai'den Tel Aviv'e hareket eden uçağın Ürdün hava sahasında seyrettiği sırada önce genel acil durum kodu olan "7700", ardından uçağın kaçırıldığını ifade eden "7500" kodunu gönderdiğini duyurmuştu.

Kanal 12 televizyonu, olayın yolcu uçağını kullanan iki pilotun kavga etmesinden kaynaklandığını belirtmiş, uçaktaki yardımcı pilotun Ummanlı olduğunu ve diğer pilotu bıçaklayarak uçağı düşürmeye çalıştığını iddia etmişti.

Umman vatandaşı olduğu öne sürülen yardımcı pilotun, kaptan pilotu defalarca bıçakladığı iddiasına yer verilen haberde, kabin ekibi ve bazı yolcuların kokpite girdikleri ve yardımcı pilota müdahale ettikleri ileri sürülmüştü.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, olayda pilotlardan birinin "uçağı düşürme teşebbüsünde bulunduğuna dair işaretlerin olduğunu" iddia ederken BAE'ye ait hava yolu şirketi Flydubai, Dubai-Tel Aviv seferini yapan uçağın kokpitinde çıkan kavganın nedeninin belirsiz olduğunu bildirmişti.

Suudi Arabistan İçişleri Bakanlığı da yaptığı açıklamada, BAE'den bir güvenlik ekibinin katılımıyla yürütülen ilk soruşturmada yardımcı pilotun kaptan pilota saldırdığının ve olayda her ikisinin de yaralandığının belirlendiğini duyurmuştu.

Pilot ile yardımcı pilotun, tedavilerinin tamamlanmasının ardından BAE güvenlik ekibi eşliğinde Abu Dabi'ye gitmek üzere Suudi Arabistan'dan ayrıldıkları açıklanmıştı.

Kaynak: AA
Naftali BennettMiri RegevOrta DoğuPolitikaİsrailGüncelDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Araç sahiplerine güzel haber Akaryakıta dev indirim geliyor Araç sahiplerine güzel haber! Akaryakıta dev indirim geliyor
“Halkımızın teveccühü“ sözü başına iş açtı Eski SPK Başkanı’na soruşturma izni "Halkımızın teveccühü" sözü başına iş açtı! Eski SPK Başkanı'na soruşturma izni
Fatma Betül Sayan Kaya için iki soru önergesi: Tıp fakültesi ve İSBAK kayıtları Meclis gündeminde Fatma Betül Sayan Kaya için iki soru önergesi: Tıp fakültesi ve İSBAK kayıtları Meclis gündeminde
İşte rüşvetin fotoğrafı 5 hakim ve savcı açığa alındı, İYİ Partili vekilin davası da dosyada İşte rüşvetin fotoğrafı! 5 hakim ve savcı açığa alındı, İYİ Partili vekilin davası da dosyada
Günlerdir gözaltında olan Yasin Kol ile ilgili yeni gelişme Günlerdir gözaltında olan Yasin Kol ile ilgili yeni gelişme
Türkiye şampiyonu 13 yaşındaki güreşçi Yusuf Taha Turp hayatını kaybetti Türkiye şampiyonu 13 yaşındaki güreşçi Yusuf Taha Turp hayatını kaybetti
21:21
52 vatandaşımızın katiliydi Terörist Mihraç Ural’ın yardımcısı Suriye’de yakalandı
52 vatandaşımızın katiliydi! Terörist Mihraç Ural'ın yardımcısı Suriye'de yakalandı
20:49
AK Parti’ye geçiş iddiası sürerken Cemil Tugay’dan dikkat çeken yanıt
AK Parti'ye geçiş iddiası sürerken Cemil Tugay'dan dikkat çeken yanıt
20:04
Fatma Betül Sayan Kaya’yı hedef almıştı AK Parti Milletvekili Bayram’dan özür açıklaması
Fatma Betül Sayan Kaya'yı hedef almıştı! AK Parti Milletvekili Bayram'dan özür açıklaması
19:07
Adana’nın Saimbeyli ilçesi beşik gibi sallanıyor
Adana'nın Saimbeyli ilçesi beşik gibi sallanıyor
18:09
Sürücüler dikkat Motorinde dev indirim bekleniyor
Sürücüler dikkat! Motorinde dev indirim bekleniyor
15:48
İşte rüşvetin fotoğrafı 5 hakim ve savcı açığa alındı, İYİ Partili vekilin davası da dosyada
İşte rüşvetin fotoğrafı! 5 hakim ve savcı açığa alındı, İYİ Partili vekilin davası da dosyada
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.10.2026 21:52:26. #.0.2#
SON DAKİKA: Eski İsrail Başbakanı Bennett, Netanyahu'yu Flydubai ve 7 Ekim üzerinden eleştirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei