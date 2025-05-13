Eski Petrol Şirketi Başkanı 13 Yıl Hapis Cezası Aldı

HOHHOT, 13 Mayıs (Xinhua) -- Çin Ulusal Petrol Şirketi'nin eski Yönetim Kurulu Başkanı Wang Yilin, rüşvet alma suçlamasıyla 13 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Çin'in kuzeyindeki İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nin Erdos kentindeki mahkemenin salı günü açıkladığı karara göre Wang, 3 milyon yuan (416.719 ABD doları) tutarında para cezasına da çarptırıldı. Wang'ın rüşvet yoluyla elde ettiği yasadışı kazançlara el konularak devlet hazinesine devredilecek.

Mahkeme, Wang'ın 1996 ile 2020 yılları arasında üstlendiği çeşitli görevleri kullanarak başkalarına iş ayarlama ve proje sözleşmeleri ile ticari operasyonlar gibi konularda fayda sağlama karşılığında toplam değeri 35 milyon yuanı aşan para ve değerli eşyayı yasadışı olarak kabul ettiğine hükmetti.