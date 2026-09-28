Eski sevgilisini Berlin'de 9 kez bıçaklayan sanık için 21 yıla kadar hapis istendi

Almanya'nın başkenti Berlin'de 28 Aralık 2024'te gece 03.00 sıralarında eski sevgilisini sokakta 9 yerinden bıçaklayan, Türkiye'ye kaçan ve burada tutuklanan sanık Mehmet Furkan Çetin hakkında 21 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, müşteki Tuğçe İyiler ile sanık Mehmet Furkan Çetin'in Almanya'da yaşadıkları ve bir dönem sevgili oldukları, Çetin'in müştekiye saldırmadan yaklaşık bir hafta önce de ayrıldıkları ifade edildi.

Müştekinin 28 Aralık 2024'te ablası T.Y.İ'nin Berlin'deki evine birtakım eşyalar almak amacıyla B.Ç. ile araçla gittiği, bu evin bir süredir ablası tarafından sanık Çetin'e kullanması için alt kiracı olarak verildiği bilgisine yer verilen iddianamede, sanığın da evin bazı odalarını A.A'ya kiraladığı aktarıldı.

İddianamede, müştekinin B.Ç. ile gece saatlerinde eve vardığında evde A.A. ve A.A'nın yeğeni S.M'nin bulunduğu ancak bu kişilerin soruşturmaya konu bıçaklama olayını görmedikleri, bu sırada sanık Çetin'in müştekiye mesajlar gönderip aradığı, sanığın planlı şekilde müştekiye İstanbul'da olduğunu, Almanya'da olmadığını söylediği kaydedildi.

Müşteki ile B.Ç'nin evde bir süre oturduktan sonra birlikte götürecekleri eşyaları aşağıya araca indirdikleri, B.Ç'nin arabanın anahtarını evde unuttuğunu fark etmesi üzerine tekrar eve çıktığı aktarılan iddianamede, aşağıda yalnız kalan müştekinin yanına sanığın koşarak geldiği saatin ise gece 03.00 sıralarında olduğu aktarıldı.

Eski sevgilisini 9 yerinden bıçaklayıp kaçtı

İddianamede müştekinin hızla kaçmaya çalıştığı, koştuktan bir süre sonra çocuk parkında sanığın müştekiyi yakaladığı, dosya kapsamında ele geçirilemeyen ve öldürmeye elverişli bıçağı müştekinin boğazına dayayarak iki kez bıçakla boğazını kesmek için hamle yaptığı, müştekinin yere düştüğü, sanığın müştekinin üzerine çıkarak bıçağı defalarca müştekiye doğru salladığı aktarıldı.

Müştekiyi sağ göğsünün üstünden, sağ göğsünün yan tarafından akciğerinin olduğu yerden, sağ böbreğinin olduğu kısımdan, sağ kasık bölgesinin hemen üstünden, sol kasık bölgesinin hemen üstünden, sol kalça bölgesinden, ellerinden defalarca toplamda 9 kez bıçakladığı, müştekinin çığlıkları üzerine, B.Ç'nin olay yerine koşarak geldiği belirtildi.

Tanık olarak ifadesi alınan B.Ç, aşağı indiğinde müşteki ve sanığın boğuştuğunu, sanığın yüzünü net şekilde gördüğünü, kendisi gelmemiş olsa müştekiyi öldüreceğini ve onu görmesi üzerine sanığın kaçtığını dile getirdi.

Hastaneye kaldırılan müştekinin ameliyata alındığı, Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan raporda, müştekinin maruz kaldığı kesici delici alet yaralanmasının yaşamını tehlikeye soktuğunun tespit edildiği ifade edilen iddianamede, ameliyat olan ve bir süre hastanede tedavi gören müştekinin tedavisinin ardından taburcu edildiği belirtildi.

İddianamede, sanığın olay günü müştekiyi takip ederek Rohrdamm'daki eve girdiğini ve evden çıktığını gözlediği, sanığın, müştekiyle evde mesajlaştığında Türkiye'de olduğunu söylediği ve Almanya'da olmadığı izlenimi verdiği, akabinde B.Ç'nin aracın anahtarını unutarak eve çıkmasını fırsat bildiği ve saklandığı yerden çıkarak gece saatlerinde yalnız gördüğü müştekiye yönelik eylemlerini gerçekleştirdiği, sanığın eylemini planlayarak tasarladığı vurgulandı.

Türkiye'ye kaçan sanık hakkında 21 yıla kadar hapis istemi

Bıçaklama eyleminden sonra sanığın aynı gün otobüsle Almanya'dan Polonya'ya gittiği, oradan da uçakla Türkiye'ye ailesinin yanına kaçtığı, sanığın Türkiye'ye geldikten sonra müşteki ile birçok kez iletişime geçtiği ve özellikle sağlığının ne durumda olduğunu öğrenmeye çalıştığı, dosyada yer alan mesajlarına göre müştekiye para teklif ederek anlaşmaya çalıştığı, ayrıca bıçaklama eylemini kabul ettiği yönünde konuşmalarının da olduğu aktarıldı.

Olayla ilgili Berlin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma evraklarının başsavcılığa gönderilmesi için istinabe talebinde bulunulduğu, akabinde soruşturmanın devredildiği ve evrakların gönderildiği bilgisi de ayrıca iddianamede yer aldı.

İddianamede Çetin'in "tasarlayarak kadına karşı kasten öldürmeye teşebbüs etme" suçundan 14 yıldan 21 yıla kadar hapsi talep edildi.

İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi iddianameyi kabul etti.