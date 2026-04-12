Eski Sevgiliyi Bıçakladı - Son Dakika
12.04.2026 13:52
Mersin'de eski sevgilisi Nurşen Ü.'yü boğup bıçaklayan S.Y. aranıyor, genç kadın taburcu edildi.

MERSİN'de S.Y. (24), konuşma bahanesiyle yanına çağırdığı eski sevgilisi Nurşen Ü.'yü (19) ara sokakta önce kabloyla boğmaya çalıştı, ardından vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı. Hastanedeki tedavisi tamamlanan Nurşen Ü., taburcu edildi. Polis, olayın ardından kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, 4 Mart'ta Tarsus ilçesine bağlı Akşemsettin Mahallesi'nde meydana geldi. S.Y., bir süre önce kendisinden ayrılan eski sevgilisi Nurşen Ü.'yü, yeniden bir araya gelme ve ev bakma bahanesiyle buluşmak için yanına çağırdı. Ara sokakta buluşan çift arasında çıkan kavgada S.Y., cebinden çıkardığı telefon şarj aleti kablosunu Nurşen Ü.'nün boynuna dolayıp, boğmaya çalıştı. S.Y., bağırarak çevredekilerden yardım isteyen Nurşen Ü.'yü vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı. Nurşen Ü. kanlar içinde yere yığılırken, şüpheli ise olay yerinden kaçtı.

TEDAVİSİNİN ARDINDAN TABURCU EDİLDİ

Çevredekilerin yaralı olarak bulduğu Nurşen Ü., otomobille Tarsus Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Vücudunda 10 bıçak yarası bulunan Nurşen Ü. ameliyata alındı. Ameliyatın ardından 5 gün yoğun bakım ünitesinde tedavi gören genç kadın, enfeksiyon riski nedeniyle Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Hayati tehlikeyi atlatan Nurşen Ü., tedavisinin ardından taburcu edildikten sonra eski sevgilisi S.Y. hakkında şikayetçi oldu.

Polis ekipleri, olayın ardından kaçan S.Y.'yi yakalamak için başlattığı çalışmayı sürdürüyor.

Kaynak: DHA

Güncel, Mersin, Suç, Son Dakika

Düşürdüğü telefonunu alırken araba çarptı Düşürdüğü telefonunu alırken araba çarptı
Bagajından eşya almak için arabadan indi, feci şekilde hayatını kaybetti Bagajından eşya almak için arabadan indi, feci şekilde hayatını kaybetti
Bolu Belediyesi’nde 4 tutuklama Kurban yardımlarıyla vurgun iddiası Bolu Belediyesi'nde 4 tutuklama! Kurban yardımlarıyla vurgun iddiası
NASA’nın tarihi görevindeki 4 astronotu Dünya’ya ulaştı NASA'nın tarihi görevindeki 4 astronotu Dünya'ya ulaştı
ABD ile İran arasında tarihi müzakere Tahran’ın ön şartı kabul edildi ABD ile İran arasında tarihi müzakere! Tahran'ın ön şartı kabul edildi
İstanbul Boğazı sis bulutlarının arasında kayboldu İstanbul Boğazı sis bulutlarının arasında kayboldu

14:36
ABD basını yazdı İşte barış masasını deviren 3 neden
ABD basını yazdı! İşte barış masasını deviren 3 neden
14:29
İsrail’den endişe yaratan açıklama: Saldırılar yeniden başlayabilir
İsrail'den endişe yaratan açıklama: Saldırılar yeniden başlayabilir
14:27
Hande Erçel’in kafa karıştıran test sonuçları için başsavcılıktan inceleme talebi
Hande Erçel'in kafa karıştıran test sonuçları için başsavcılıktan inceleme talebi
14:16
İflas bayrağını çeken giyim devi tüm mağazalarında indirim başlattı
İflas bayrağını çeken giyim devi tüm mağazalarında indirim başlattı
13:25
Son gün 1 Mayıs 54 bin 258 TL’yi ödemeyenin telefonu kapatılacak
Son gün 1 Mayıs! 54 bin 258 TL'yi ödemeyenin telefonu kapatılacak
12:41
İran: ABD bizim ilkelerimizi anladı, güvenimizi kazanıp kazanamayacaklarına karar verme zamanı
İran: ABD bizim ilkelerimizi anladı, güvenimizi kazanıp kazanamayacaklarına karar verme zamanı
