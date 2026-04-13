Eski TBMM Başkanı Cindoruk'un Cenazesi

13.04.2026 15:09
Hüsamettin Cindoruk için cenaze namazı kılındı, siyasetteki etkisi vurgulandı.

Haber: Çağatan AKYOL - Kamera: Umut Emre GÖKBULUT - Hakan KAYA

(İSTANBUL) - Eski TBMM Başkanı Hüsamettin Cindoruk için Teşvikiye Camisi'nde öğle namazının ardından cenaze namazı kılındı. Cenazeye katılan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Bilgeliğinden ve siyasete yönelik değerlendirmelerinden her zaman istifade ettik. Vatandaşların kendisine uzun süredir aktif siyasette olmamasına rağmen duydukları sevgi, 'Allah hepimize böyle bir cenaze nasip etsin' dedirtecek şekildeydi" dedi. İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu da "Giderken bile insanları birleştiren bir şahsiyet olarak hem belleklerimizde hem yüreklerimizde yer edecek" diye konuştu.

Geçen 25 Aralık'ta evde oksijen satürasyonunun düşmesi üzerine Koç Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan 92 yaşındaki eski TBMM Başkanı Hüsamettin Cindoruk, tedavi gördüğü yoğun bakımda önceki gün hayatını kaybetti. Devlet töreni istemediği yönünde vasiyet bıraktığı belirtilen Cindoruk için Teşvikiye Camisi'nde öğle namazının ardından cenaze namazı kılındı.

Cenaze törenine katılan CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, gazetecilere açıklama yaptı. Cindoruk'un Türk siyasetinde iz bırakan bir isim olduğuna vurgu yapan Özel, şunları söyledi:

"Yassıada yargılamalarının genç avukatından Süleyman Demirel'in ömür boyu yol ve siyaset arkadaşlığına, meclisimizin başkanlığından siyasetin hep tıkandığı zamanlardaki üstlendiği kritik rollere kadar çok önemli bir ismi kaybettik. Hepimiz kendisine ayrı bir saygı duyuyoruz. Bilgeliğinden ve siyasete yönelik değerlendirmelerinden her zaman istifade ettik. Demirel ailesinin, siyaset arkadaşlarının başı sağ olsun, Türkiye'nin başı sağ olsun. Bugün cenazesinde çok sayıda genel başkanımızla, siyaset insanıyla bir arada olduk. Vatandaşların kendisine uzun süredir aktif siyasette olmamasına rağmen duydukları sevgi, 'Allah hepimize böyle bir cenaze nasip etsin' dedirtecek şekildeydi. Bir kez daha başımız sağ olsun."

"Türk demokrasisi gerçek avukatını kaybetti"

Müsavat Dervişoğlu da Özel'in düşüncelerine ve duygularına yürekten katıldığını dile getirerek şöyle konuştu:

"Demokrasinin önemli bir savunucusuydu ve tarihimizdeki bütün kırılma noktalarında önemli görevler üstlendi. Hep rehber olma özelliğiyle kendisini hissettirdi. Kendinden sonra yetişen bütün siyasilere de yol gösterici olma vasfıyla önemli hizmetlerde bulundu. Konuşmalarından, sohbetlerinden ziyadesiyle feyz aldığımız çok büyük bir şahsiyetti. Bana sorarsanız Türk demokrasisi kendisini savunan önemli bir avukatı kaybetti. Yaşı kaç olursa olsun, konumu ne olursa olsun onun için siyaset bir hırs alanı değildi. Zaten Türk siyasetinde 70 yıldır var olan Sayın Hüsamettin Cindoruk ancak iki kez milletvekili olmayı talep etmiş biriydi. Onun için önemli olan şey hizmet etmek ve Türk milletine hizmetkar olabilmekti. Türk demokrasisi gerçek avukatını kaybetti."

"Giderken bile insanları birleştirdi"

Onun bu zamana kadar yol göstericilik yapma özelliğinden kaynaklı olan demokrasi avukatlığını üstlenmek gibi bir tarihi sorumluluğumuz var. O sorumluluğu yerine getireceğiz. Sayın Genel Başkan da söyledi, 'Allah herkese böyle cenaze töreni nasip etsin' diye. Ben burada kemiyetten ziyade her fikrin insanının bir araya gelmiş olmasından ziyadesiyle memnunum. Giderken bile insanları birleştiren bir şahsiyet olarak hem belleklerimizde hem yüreklerimizde yer edecek. Demokrasi adına verdikleri mücadelenin çok doğru anlaşılması için bugün söz söyleme makamında bulunan bütün siyasetçilere de önemli bir miras bıraktı. Onun al bayrağa sarılı tabutuyla aslında uğurladığımız şey demokrasimizdir, demokrasiyi daha ileriye taşıyabilecek iradedir. Vefatı bile bizim açımızdan son derece büyük bir mirastır. Ailesine, Doğru Yol Partisi camiasına, Süleyman Demirel'in yol ve mücadele arkadaşlarına ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum."

Kaynak: ANKA

