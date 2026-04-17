Eski Tunceli Valisi Sonel Hakkında Soruşturma Başlatıldı

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin talimatıyla, eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel hakkındaki iddialara yönelik soruşturma başlatıldı.
İçişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Bakan Çiftçi'nin talimatıyla eski Tunceli Valisi Sonel hakkındaki iddialarla ilgili soruşturma başlatıldı. Söz konusu iddialara ilişkin Bakanlıkça mülkiye müfettişi görevlendirildi.
Soruşturma kapsamında, iddialar tüm yönleriyle incelenecek.
