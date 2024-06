Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş, Meral Akşener'i ziyaret etti

Güncel

(ANKARA) - Ankara'da silahlı saldırıyla öldürülen eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş, eski İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e bayram ziyaretinde bulundu. Ateş, "Sayın Akşener her zaman olduğu gibi bana bir abla sevgisi, kızlarıma bir anne şefkatiyle yaklaştı. İlk günden itibaren siyaset üstü gördüğü ve öyle de yaklaştığı bu alçak suikast çözülene dek her koşulda, bütün varlığıyla yanımızda olacağını yineledi" dedi.

Silahlı saldırı sonucu öldürülen eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş, eski İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'e bayram ziyareti yaptı. Ateş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda; " Kurban Bayramı'nın dördüncü gününde kızlarım Bengisu ve Banuçiçek'le birlikte İYİ Parti Kurucu Genel Başkanı Sayın Meral Akşener ve kıymetli eşi Tuncer Beyefendi'nin hanelerine konuk olduk. Değerli Büyüklerim bizi büyük bir misafirperverlikle ağırladı. Sayın Akşener her zaman olduğu gibi bana bir abla sevgisi, kızlarıma bir anne şefkatiyle yaklaştı. İlk günden itibaren siyaset üstü gördüğü ve öyle de yaklaştığı bu alçak suikast çözülene dek her koşulda, bütün varlığıyla yanımızda olacağını yineledi. Sizlerin huzurunda kendisine sonsuz sevgi ve saygılarımı bir kez daha iletiyorum" ifadelerini kullandı.