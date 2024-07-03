Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in öldürülmesi davasında 22 sanıklı duruşma devam ediyor - Son Dakika
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Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in öldürülmesi davasında 22 sanıklı duruşma devam ediyor

Eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin 22 sanıklı davanın üçüncü celsesi tamamlandı. Duruşmada sanık avukatlarının beyanları alındı. Bazı avukatlar müvekkillerinin suçsuz olduğunu ve tahliye talebinde bulundu.

03.07.2024 17:19
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Eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin 22 sanıklı davanın üçüncü celsesi tamamlandı.

Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmanın öğleden sonraki kısmında, sanık avukatlarının beyanlarının alınmasına devam edildi.

Tetikçi Eray Özyağci'yi İstanbul'dan Ankara'ya getirdiği belirtilen polis memurlarından Murat Can Çolak'ın avukatı Ömer Faruk Gündoğdu, müvekkilinin birlikte seyahat ettiği kişinin cinayet işleyeceğini bilmediğini öne sürdü.

Özyağci'nin dosyanın sanıklarından Aşkın Mert Gelenbey'in arkadaşı olduğunu, müvekkilinin bu kişiyi tanımadığını iddia eden Gündoğdu, müvekkilinin tahliyesine ve beraatine karar verilmesini istedi.

Sanık Ufuk Köktürk'ün avukatı İlker Kocaoğlu ise müvekkili hakkında dava açılmasının gerekçesinin, dosyanın sanıklarından Zekeriya Asarkaya'nın banka hesabına 4 bin lira para göndermesi olduğunu söyledi.

Avukat Kocaoğlu, müvekkilinin, parayı sanık Doğukan Çep'in borç istemesi üzerine gönderdiğini belirterek, "Müvekkilim suçsuzdur, suç işlemeye yardım etme kapsamında hareket etmemiştir. Bir siyasi partinin il yöneticisi olduğuna dair haberler üzerine tutuklanması gerçekleşmiştir." dedi.

Sanıklar Mustafa Uzunlar, Osman Bayraktar, Mehmet Yüce, Çağlar Zorlu, Aytaç Ataç, Serdar Öktem, Caner Günay, Emre Yüksel ve Umut Ersoy'un avukatları da müvekkilerinin suçsuz olduğunu öne sürerek, tahliye talebinde bulundu.

Bugün 19 sanık avukatının beyanı dinlendi. Duruşmaya yarın avukat beyanlarının alınmasıyla devam edilecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in öldürülmesi davasında 22 sanıklı duruşma devam ediyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in öldürülmesi davasında 22 sanıklı duruşma devam ediyor - Son Dakika
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