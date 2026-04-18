Eski Vali Sonel\'in Oğlu Tutuklandı

ESKİ VALİ SONEL'İN OĞLU TUTUKLANDI,
Gülistan Doku soruşturması kapsamında gözaltına alınan dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel'in savcılıktaki ifade işlemleri tamamlandı. Sonel, sevk edildiği mahkemede kasten öldürme suçundan tutuklandı.
Serhat Ozan YILDIRIM/ TUNCELİ,
