Eskil İlçe Müftülüğü Yaz Kur\'an Kursları Sona Erdi

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Eskil İlçe Müftülüğünce düzenlenen yaz Kur'an kursu programları sona erdi.

Eskil Ortaokulu Konferans Salonu'ndaki programda konuşan Eskil Kaymakamı Fuat Yurddaş, yaz Kur'an kurslarının yeni yetişen gençler için çok önemli olduğunu söyledi.

Okulların kapanmasıyla kurslara yoğun bir katılım olduğunu belirten Yurddaş, şunları kaydetti:

"Öğrencilere Kur'an-ı Kerim ve dini bilgilerin yanı sıra sosyal, kültürel faaliyetler ve sportif etkinlikler, spor eğitimleri ile eğlenceli hale getirildi. Yaz Kur'an kurslarına talebin fazla olması ve devamlılığın sürmesi için hocalarımız ellerinden geleni yaptı. Kursa giden öğrencilerimiz, halı saha da futbol oynadı, piknik yaptı, balonlu suyla dini bilgi yarışması gibi çeşitli etkinliklerle hem eğlendiler hem de öğrendiler. 7 haftalık yaz Kur'an kursu programla tamamlandı, emeği geçenlere teşekkür ederim."

Eskil'de altyapı çalışmaları devam ediyor

Eskil ilçesinde sıcak asfalt çalışmaları ilçe merkezinde devam ediyor.

Eskil Belediye Başkanı Mustafa Zavlak, AA muhabirine, ilçenin tüm yollarını sıcak asfaltla kaplanacağını söyledi.

"Yol medeniyettir" anlayışıyla çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Zavlak, "Altyapı ve yollarımız için elimizden geleni yapıyoruz. İlçe merkezi sıcak asfalt çalışmalarımızı son sürat devam ediyor. Tüm mahalle, cadde ve sokak yolların tamir ve bakımını yapıyoruz. Bu süreçte sürücülerin dikkatli olmasını rica ediyorum. Tertemiz bir Eskil inşa edeceğiz." diye konuştu.