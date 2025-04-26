Karabük'ün Eskipazar ilçesinde 2 katlı evde çıkan yangın hasara yol açtı.
Doğlacık köyünde Fatma Ö'ye (79) ait 2 katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.
Son Dakika › Güncel › Eskipazar'da Yangın: 2 Katlı Ev Kullanılamaz Hale Geldi - Son Dakika
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