Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ünlüce'den 23 Nisan Mesajı
Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ünlüce'den 23 Nisan Mesajı

22.04.2026 12:17  Güncelleme: 12:54
Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, millet egemenliğinin önemine vurgu yaptı ve ülke genelinde yaşanan acılara atıfta bulundu.

(ESKİŞEHİR) - Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, "Bu 23 Nisan'ı, umudu büyüterek, acılarımızı paylaşarak, öğretmen ve öğrencilerimizin anılarını kalbimizde yaşatarak karşılayacağımızı belirtiyor; başta Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, ülkemizin bağımsızlığı için mücadele eden tüm kahramanlarımızı rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'mız kutlu olsun" dedi.

Başkan Ünlüce, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 106'ncı yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Ünlüce, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Millet egemenliğinin iradesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 106. yılındayız. Büyük Önderimiz Atatürk'ün liderliğinde egemenliğin kayıtsız şartsız millete verildiği, milli iradenin simgesi TBMM'nin kuruluş yıl dönümünü gururla kutluyoruz. Ata'mızın bu tarihi adımı; 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile taçlandırıp çocuklara bayram olarak armağan etmesi, onlara duyduğu güvenin en güzel ifadesidir."

Ancak bu bayram içimiz buruk. Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta meydana gelen acı olaylar, hepimizi derinden üzdü. Vefat eden öğretmen ve öğrencilerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve milletimize sabırlar diliyorum. Yaralanan çocuklarımıza da acil şifa dileklerimi iletiyorum. Buna benzer acıların bir daha yaşanmaması için her birimize görevler düşüyor. Çocuklarımız en büyük hazinemiz. Onlara daha rahat, daha güvenli ortamlar oluşturmak, devlet ve toplum olarak hepimizin ortak sorumluluğudur.

Büyükşehir Belediyesi olarak geleceğimizin teminatı çocuklarımızın her zaman yanında olduk, olmaya devam edeceğiz. Bu 23 Nisan'ı, umudu büyüterek, acılarımızı paylaşarak, öğretmen ve öğrencilerimizin anılarını kalbimizde yaşatarak karşılayacağımızı belirtiyor; başta Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, ülkemizin bağımsızlığı için mücadele eden tüm kahramanlarımızı rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun."

Kaynak: ANKA

23 nisan ulusal egemenlik ve çocuk bayramı, Ayşe Ünlüce, 23 Nisan

Advertisement
