Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden Öğrencilerin Anlamlı İsteğine Destek

(ESKİŞEHİR)- Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, öğrencilerin, öğretmen Fatma Nur Çelik'in anısını yaşatmak amacıyla yaptığı çiçek talebine kayıtsız kalmayarak, okullara lavanta ve biberiye fideleri ulaştırdı.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Alo 153 Eskişehir Çözüm Merkezi'ne gelen talebe kayıtsız kalmadı. İstanbul'da görev yaptığı okulda bıçaklı saldırıya uğrayarak yaşamını yitiren öğretmen Fatma Nur Çelik'in anısını yaşatmak isteyen öğrencilerin ve velilerin, çiçek isteği yerine getirildi. Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı, öğrencilere lavanta ve biberiye fideleri ulaştırdı.

Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı personeli Ziraat Mühendisi Nur Erarslan, belediye olarak böylesine anlamlı bir projenin parçası olmaktan büyük gurur duyduklarını ve bu çiçeklerin öğretmenlerin anısını her daim taze tutacağını vurgulayarak, "Umuyoruz öğretmenlerimize moral olur" dedi.

?Park ve Bahçeler Dairesi ekipleri tarafından okullara getirilen çiçekler, öğrenciler tarafından karşılandı. Veliler adına konuşan Gerçek Çeliksöz, "Öğretmenlerimize olan sevgi ve saygımızı göstermek için çiçek vermek istedik ancak bütçemiz yeterli gelmedi. Büyükşehir Belediyemiz bu talebimize hızla yanıt vererek bizlere destek oldu. Bugün 'Tüm öğretmenler çiçek gibi yaşasın' diyerek bu fideleri toprakla buluşturuyoruz. Bu dayanışmada yanımızda olan Büyükşehir Belediye Başkanımız Ayşe Ünlüce'ye ve tüm ekiplere teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.