Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden Öğrencilerin Anlamlı İsteğine Destek - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden Öğrencilerin Anlamlı İsteğine Destek

13.03.2026 13:22  Güncelleme: 13:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, yaşamını yitiren öğretmen Fatma Nur Çelik'in anısını yaşatmak için öğrenci ve velilerin çiçek talebine yanıt vererek okullara lavanta ve biberiye fideleri ulaştırdı.

(ESKİŞEHİR)- Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, öğrencilerin, öğretmen Fatma Nur Çelik'in anısını yaşatmak amacıyla yaptığı çiçek talebine kayıtsız kalmayarak, okullara lavanta ve biberiye fideleri ulaştırdı.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Alo 153 Eskişehir Çözüm Merkezi'ne gelen talebe kayıtsız kalmadı. İstanbul'da görev yaptığı okulda bıçaklı saldırıya uğrayarak yaşamını yitiren öğretmen Fatma Nur Çelik'in anısını yaşatmak isteyen öğrencilerin ve velilerin, çiçek isteği yerine getirildi. Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı, öğrencilere lavanta ve biberiye fideleri ulaştırdı.

Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı personeli Ziraat Mühendisi Nur Erarslan, belediye olarak böylesine anlamlı bir projenin parçası olmaktan büyük gurur duyduklarını ve bu çiçeklerin öğretmenlerin anısını her daim taze tutacağını vurgulayarak, "Umuyoruz öğretmenlerimize moral olur" dedi.

?Park ve Bahçeler Dairesi ekipleri tarafından okullara getirilen çiçekler, öğrenciler tarafından karşılandı. Veliler adına konuşan Gerçek Çeliksöz, "Öğretmenlerimize olan sevgi ve saygımızı göstermek için çiçek vermek istedik ancak bütçemiz yeterli gelmedi. Büyükşehir Belediyemiz bu talebimize hızla yanıt vererek bizlere destek oldu. Bugün 'Tüm öğretmenler çiçek gibi yaşasın' diyerek bu fideleri toprakla buluşturuyoruz. Bu dayanışmada yanımızda olan Büyükşehir Belediye Başkanımız Ayşe Ünlüce'ye ve tüm ekiplere teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Yerel Haberler, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden Öğrencilerin Anlamlı İsteğine Destek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gübre tedarikine karşı yeni önlemler Amonyum nitrat kullanımının önü açıldı Gübre tedarikine karşı yeni önlemler! Amonyum nitrat kullanımının önü açıldı
Zehra 10 gündür aranıyordu Korkunç gerçek hobi bahçesinde ortaya çıktı Zehra 10 gündür aranıyordu! Korkunç gerçek hobi bahçesinde ortaya çıktı
240 kiloluk genç kadın için seferberlik Pencereyi söküp vinçle indirdiler 240 kiloluk genç kadın için seferberlik! Pencereyi söküp vinçle indirdiler
Hakimi’nin ’’Boşandın mı’’ sorusuna Luka Doncic’ten bomba cevap Hakimi'nin ''Boşandın mı?'' sorusuna Luka Doncic'ten bomba cevap
Görüntüyü izleyenler ’’İnsan bunu kendine nasıl yapar’’ demeden edemiyor Görüntüyü izleyenler ''İnsan bunu kendine nasıl yapar?'' demeden edemiyor
İran’ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney’den ilk açıklama İran'ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney'den ilk açıklama

13:15
Üçüncü füze sonrası akıllara Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın İran’a yaptığı uyarı geldi
Üçüncü füze sonrası akıllara Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İran'a yaptığı uyarı geldi
13:07
Çin’den okul saldırısında ölen İranlı çocukların ailelerine 200 bin dolarlık yardım
Çin'den okul saldırısında ölen İranlı çocukların ailelerine 200 bin dolarlık yardım
12:57
MSB: İran’dan ateşlenen bir füze daha imha edildi
MSB: İran'dan ateşlenen bir füze daha imha edildi
12:23
Araplar İran’ın Yanında Savaşmazlarsa ’Büyük İsrail’ Kabusuyla Uyanacaklar
Araplar İran'ın Yanında Savaşmazlarsa 'Büyük İsrail' Kabusuyla Uyanacaklar
12:04
İsrail’in “Vuracağız“ dediği Tahran’daki miting alanı yakınında patlama
İsrail'in "Vuracağız" dediği Tahran'daki miting alanı yakınında patlama
12:03
Derbide kırmızı gören Sane’ye şok ceza
Derbide kırmızı gören Sane'ye şok ceza
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.03.2026 13:57:00. #.0.5#
SON DAKİKA: Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden Öğrencilerin Anlamlı İsteğine Destek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.