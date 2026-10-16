Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, TBB Başkan Vekilliğine seçildi

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(ANKARA) - TBB Başkan Vekilliğine, dördüncü turda 369 oy alan Tahir Büyükakın karşısında 417 oy alan Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce seçildi. Ünlüce, "Belediyelerimiz için, sizler için hiçbir ayrım yapmadan eşit ve adil bir şekilde bu görevi yürüteceğime dair sizlere de söz veriyorum" dedi.

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Birlik Meclisi, TBB ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in tutuklanarak görevden uzaklaştırılması nedeniyle başkan vekili seçimi gündemiyle Ankara'da bir otelde toplandı.

CHP'nin de desteklediği YENİ Partili Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce ile Cumhur İttifakı'nın adayı AK Partili Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'ın yarıştığı seçim, dördüncü turda sonuçlandı. Ünlüce 417, Büyükakın 369 oy aldı. Böylece Ünlüce, 48 oy farkla TBB Başkan Vekili seçildi.

"EŞİT VE ADİL BİR ŞEKİLDE BU GÖREVİ YÜRÜTECEĞİME SÖZ VERİYORUM"

Seçimin ardından kürsüye çıkan Ünlüce, şunları söyledi:

"Değerli genel başkan yardımcılarım, kıymetli belediye başkanlarım, değerli meclis üyelerim ve kıymetli basın mensuplarımız, bu saate kadar gösterdiğiniz sabır ve özveri için hepinize teşekkür ediyorum. Ayrıca belediye başkanlarımızın ve meclis üyelerimizin teveccühüyle, büyük bir onurla yapacağım Türkiye Belediyeler Birliği Başkan Vekilliği görevi için tekrar hepinize çok teşekkür ediyorum.

Türkiye Belediyeler Birliği Başkanımız Sayın Vahap Seçer'e vekalet etmek üzere bu göreve seçilmiş bulunuyorum. Kendisinin özgürlüğüne hızlıca kavuşup görevi ona teslim edinceye kadar belediyelerimiz için, sizler için hiçbir ayrım yapmadan eşit ve adil bir şekilde bu görevi yürüteceğime dair sizlere de söz veriyorum."

"HİÇ KİMSENİN KAFASINDA EN UFAK BİR SORU İŞARETİ KALMAYACAK ŞEKİLDE"

Gelecek hafta yapılacak olağan genel kurulda daha kapsamlı konuşacağını belirten Ünlüce, şöyle devam etti:

"Bu saate kadar çok beklediniz. O yüzden konuşmamı çok uzatmayacağım. Haftaya nasıl olsa olağan genel kurulumuz var. Konuşmamın büyük bölümünü orada yapmak üzere, bu saate kadar bekleyen, özveriyle oyunu kullanan ve seçimin adil ve eşit bir şekilde, demokratik bir şekilde, hukuka uygun bir şekilde geçmesine vesile olan değerli Divanımıza ve diğer adayımız Kocaeli Belediye Başkanımız Tahir Büyükakın'a çok teşekkür ediyorum.

Kendisiyle Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi'nde birlikte çalıştığımız için bir hukukumuz var. Hem seçim öncesinde hem de seçim sırasında birlikte mutabakatla, seçimin hiç kimsenin kafasında en ufak bir soru işareti kalmayacak şekilde dürüstlükle, adillikle geçmesi konusunda sözleşmiştik. Öyle de geçti. Tekrar teşekkür ediyorum başkanımıza. Sağ olun, var olun.

Dediğim gibi asıl konuşmayı haftaya yapmak üzere sizleri daha fazla bekletmek istemiyorum. Onurla taşıyacağım, gururla yapacağım bu göreve beni layık gördüğünüz için hepinize tekrar tekrar teşekkür ediyorum."

ÜNLÜCE İLK ÜÇ TURU DA ÖNDE TAMAMLADI

Seçimin birinci turunda Ünlüce 409, Büyükakın 369 oy aldı. İkinci turda, 12 No'lu sandığa yapılan itirazın ardından güncellenen sonuçlara göre Ünlüce 403, Büyükakın 385 oy aldı.

Üçüncü turda ise Ünlüce 406, Büyükakın 363 oy aldı. İlk iki turda gerekli üçte iki çoğunluğun, üçüncü turda da üye tam sayısının salt çoğunluğunun sağlanamaması nedeniyle seçim dördüncü tura kaldı.