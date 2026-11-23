(ESKİŞEHİR) - Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, "Yaşadıkları tüm zorluklara rağmen çocuklarımızın geleceği için emek veren, ideallerinden vazgeçmeden fikri hür, vicdanı hür nesiller yetiştiren tüm öğretmenlerimize minnettarız." ifadelerini kullandı.

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Ünlüce, mesajında şunları söyledi:

"Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e 'Millet Mekteplerinin Başöğretmenliği' ünvanının verildiği tarih olan 24 Kasım, hayat ışığımız öğretmenlerimize duyduğumuz sevgi ve saygının simgeleştiği gündür. Bir öğretmen, bir milleti yeniden inşa eder. Onun dokunduğu her bahçede çiçek açar. İnsan, yaşamının her aşamasında öğretmene ve öğrenmeye ihtiyaç duyar. Onsuz yönünü bulamaz. Sıradaki ilk heyecan, tahtaya yazılan ilk kelime, öğretmenden duyulan ilk tebrik yıllar geçse de asla unutulmaz.

Öğrencisinin kurduğu ilk cümlede, attığı ilk adımda, kurduğu ilk hayalde öğretmenin izi vardır. Öğretmenine değer vermeyen hiçbir ülke geleceğini inşa edemez. O ülke gelişemez, kalkınamaz, mutlu olamaz.

Bu 24 Kasım'da atanamayan, ekonomik sorunlarla boğuşan, gelecek kaygısı taşıyan, emekliliğinde sıkıntılarla mücadele eden, görevi başında şiddete uğrayan öğretmenlerimizin sesinin duyulması en büyük temennimdir.

Yaşadıkları tüm zorluklara rağmen çocuklarımızın geleceği için emek veren, ideallerinden vazgeçmeden fikri hür, vicdanı hür nesiller yetiştiren tüm öğretmenlerimize minnettarız. Bu vesileyle Başöğretmen'imiz Mustafa Kemal Atatürk ve şehit öğretmenlerimiz başta olmak üzere ebediyete irtihal etmiş tüm öğretmenlerimizi rahmet ve minnetle anıyor; ülkemizi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarmak üzere Eskişehir'imizin ve ülkemizin dört bir yanında evlatlarımızın umudunu büyüten irfan ordusu öğretmenlerimizi saygıyla selamlıyorum. Kıymetli öğretmenlerim; 24 Kasım Öğretmenler Günü'nüz kutlu olsun."